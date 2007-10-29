مولانا وفادارترین متفکر ایران اسلامی به وحیانیت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت الله ملاصالحی مولانا پژوه و سخنران کنگره بین المللی مولانا با موضوع خلق انسان روحانی در حکمت و عرفان مولویه صحبت کرد و گفت: هر قدر از آثار او و وجدان بیدار و اندیشه ژرف بین او و هستی سخن بگوییم مؤید عشق و ارادت ایمانی و تزلزل ناپذیر او نیست که در سنت و میراث در تاریخ و فرهنگ جهان تاثیر گذاشته است.

ملاصالحی گفت: مولانا با همه اندیشه ، عشق ، ایمان ، رویارویی ، پیمان شکنی ها ، گسست های معنوی و ریشه ها و بنیانهای وجودی انسان که اتفاق افتاده ایستاده است. ریشه های عمیق معنوی مولانا به لایه های درون سنت ها و اسطوره ها باز می گردد. عرفان او خلق انسان روحانی و زایش انسان کامل است.

وی یادآور شد: خویشتن شناسی، خویشتن یابی ، خویشتن آفرینی محور انسان شناسی و عمیق روحانی حکمت مولوی است و همه تجربیات عرفانی به طریق بالاست. چون در هستی آدمی از آب و گل ناسوتی در ازل دمیده شده باید به دنبال خصایل عالی پیش رود و از و خشم و تکبر دور شده، در سایه خداوند متولد شود.