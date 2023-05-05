به گزارش خبرگزاری مهر، سید زاهدین چشمه خاور بیان کرد: ۳۶۷ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند که از این تعداد ۳۳۴ هزار و ۹۵۵ مسافر ایرانی و ۳۲ هزار و ۹۶ مسافر نیز مربوط به اتباع خارجی بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۲۳۴ نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند، افزود: از این تعداد چهار میلیون و ۹۳۳ هزار و ۲۳۴ نفر مسافر ایرانی از مرز مهران تردد داشته‌اند.

به گفته چشمه خاور سال گذشته ۲۷۷ هزار و ۳۲۹ مسافر خارجی نیز از مرز مهران تردد (ورود و خروج) کرده‌اند.

در ایام اربعین امسال بیش از ۷۰ درصد زائران اربعین از مهران تردد کردند.