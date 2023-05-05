محمدحسن باقری شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان تا روز یکشنبه هفته آینده صاف تا قسمتی ابری و در ساعاتی از بعداز ظهر وزش موقت باد را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه وزش باد نسبتاً شدید را در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در اکثر نقاط استان خواهیم داشت، افزود: در روزهای دوشنبه و سه شنبه بعدازظهر بارش‌های پراکنده و رگبار خفیف باران در برخی از نقاط استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان همدان با بیان اینکه از نظر تغییرات دمایی از امروز تا اواسط هفته آینده افزایش دما را در استان خواهیم داشت، افزود: روز گذشته نهاوند، ملایر، اسدآباد با دمای ۱۸ درجه گرم‌ترین شهرهای استان و صبح امروز فامنین با دمای منفی ۱ درجه سردترین شهر استان گزارش شده است.

باقری شکیب گفت: تغییرات دمایی در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۷و صفر درجه بوده و امشب هم در خنک‌ترین ساعات دمای هوا در همدان به ۴ درجه بالای صفر خواهد رسید.