احتمال بازگشت حکم تخلیه کتابفروشی ویستار وجود دارد

مینو شهدی - وکیل مدافع کتابفروشی ویستار - در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز تاسف از اجرای حکم تخلیه این کتابفروشی گفت: با وجود اینکه غلامرضا آوایی رئیس دادگستری استان تهران چند روز پیش با دادن فرصتی چند روزه به ما، مخالفت خود را با اجرای حکم اعلام کرد و تقاضای ما هم برای بررسی مجدد پرونده پذیرفته شد و این موضوع در حال حاضر در حوزه نظارت و ارزیابی در دست بررسی است، متاسفانه سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی، رئیس دایره اجرای احکام و قاضی پرونده هیچ کدام به نظر او اهمیت ندادند و حکم را امروز اجرا کردند.

وی با اشاره به دیدارش با رئیس کل دادگستری استان تهران، افزود: قاضی صادرکننده یک حکم هر زمان می تواند از یک دستور عدول کند به ویژه حالا که پرونده در حال رسیدگی مجدد آن هم از طرف یک مرجع عالیه یعنی دادگستری استان تهران است. چرا که اگر در این بررسی مجدد محرز شود که باید وضعیت به حالت سابق عودت داده شود، بیم مفسده در رسیگی اولیه برای این پرونده می رود.

شهدی احتمال بازگشت این حکم را به حالت اولیه رد نکرد و درباره شیوه رسیدگی مجدد به آن نیز گفت: در حوزه نظارت و ارزیابی، علاوه بر قاضی این حوزه - که نظر او نیز موافق با ماست - کمیسیونی تشکیل می شود که در صورت موافقت آنها با نظر قاضی، حکم به حالت اولیه برمی گردد و آن زمان امکان اعاده وضع برای کسانی که حکم را به اجرا درآورده اند، بسیار دشوار است.

به گزارش مهر، حکم تخلیه کتابفروشی ویستار دو هفته قبل صادر و براساس آن به مسئولان کتابفروشی سه روز مهلت داده شد تا آن را تخلیه کنند. پس از اینکه این کتابفروشی براساس ابلاغ حکم دادگاه موظف به تخلیه‌ شد و روز شنبه هفته گذشته نیز قرار بود تخلیه شود، با اعتراض فرخنده حاجی‌زاده - مدیر انتشارات ویستار - و پژمان سلطانی - مدیر کتابفروشی -، این حکم اجرا نشد تا اینکه صبح امروز و با حضور ماموران قضایی و انتظامی، حکم تخلیه کتابفروشی ویستار اجرا شد.