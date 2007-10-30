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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

ترابیان در گفتگو با مهر:

ایران و تایلند به دیدار فینال می رسند / ماکائو در میزبانی ضعیف است

ایران و تایلند به دیدار فینال می رسند / ماکائو در میزبانی ضعیف است

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال پیش بینی کرد که تیم امید کشورمان به همراه تایلند دیدار نهایی مسابقات فوتسال دومین دوره بازیهای سالنی آسیا را برگزار خواهند کرد.

عباس ترابیان درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سطح کیفی دومین دوره بازیهای سالنی آسیا در رشته فوتسال قابل قبول و یا حتی شاید دراندازه مسابقات قهرمانی این قاره است. تیم های مدعی برای کسب مدال گام به میدان رقابت با سایرتیم ها گذاشته اند و نمی توان پیش بینی کرد کدام تیم مدعی اصلی قهرمانی است.

وی تایلند را مهمترین رقیب تیم فوتسال امید کشورمان در بازی های سالنی آسیا خواند و افزود: دراین دوره تیم های ایران، تایلند و ژاپن از مدعیان اصلی قهرمانی هستند. برخلاف همه که ژاپن را حریف ایران در دیدار نهایی می دانند من فکر می کنم تیم کشورمان برای کسب مدال طلای این دوره از مسابقات با تایلند رقابت خواهد کرد. تایلندی ها دراین دوره تیمی قدرتمند دارند که می تواند از شانس های قهرمانی باشد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، تاجیکستان را حریف تیم فوتسال امید کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال بازیهای سالنی آسیا دانست و گفت: با توجه به نتایجی که در گروه B رقم خورده است، به نظر می رسد که تاجیکستان در بازی آخرمرحله گروهی موفق به شکست قطر می شود و در مرحله حذفی به دیدار امیدهای فوتسال ایران خواهد آمد.

وی میزبانی کشور ماکائو را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: گرچه بخشی از مشکلات ما برطرف شده و از روز گذشته مسابقات با توپ استاندارد برگزار می شود اما ناآشنایی مسئولان ورزش ماکائو با چگونگی برگزاری مسابقاتی در این سطح باعث شده تا با مشکلاتی روبه رو شویم. سعی ما بر این است به نحوی کاستی ها را برطرف کنیم که به تیم لطمه وارد نکند.

کد مطلب 577179

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