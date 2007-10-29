نقش اصحاب فرهنگ در ایجاد امنیت پایدار در یاسوج بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج در این نشست که عصر امروز توسط معاونت فرهنگی حوزه هنری و معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد و با همکاری خبرگزاری های مهر و فارس در استان، سرپرستی روزنامه ابتکار و هفته نامه های محلی آذرنگ و امید مردم برگزار شد، صاحبنظران به بحث و بررسی در این زمینه پرداختند.

سرپرست معاونت فرهنگی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه همه افراد و نهادها به ویژه نهادهای فرهنگی مسئولند و همه باید به کمک پلیس بیایند زیرا بیشتر معضلات اجتماعی که باعث ایجاد نا امنی در جامعه می شوند، ریشه ای فرهنگی دارند.

شریف اسلامی با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار اصحاب فرهنگ و هنر در جامعه افزود: در هیچ عرصه ای در جامعه اصلاح، بهبود و پیشرفتی صورت نمی گیرد مگر آنکه قبل از هر چیز گفتگویی گسترده بین صاحب نظران و پژوهشگران آن عرصه صورت پذیرد و برگزاری چنین نشست هایی برای کمک به پلیس برای ایجاد امنیت پایدار و انضباط اجتماعی مثمر ثمر است.

در ادامه فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد نیز با بیان این که رویکرد جدید نیروی انتظامی با گذشته متفاوت است، خاطرنشان کرد: در گذشته نیروی انتظامی را به عنوان یک مجموعه سخت افزاری می شناختند که کارش درگیری و دستگیری و برخورد با مجرمین بود اما این رویکرد اکنون عوض شده است.

سردار کاظم مجتبایی یادآور شد: من و بسیاری از کارکنان نیروی انتظامی قبل از اینکه نظامی باشیم، فرهنگی هستم و به تاثیر کار فرهنگی در ایجاد امنیت اعتقاد داریم و این را تجربه کرده ایم.

مجتبایی عنوان کرد: ما اعتقاد داریم امنیت پایدار یک امنیت جامع و همه جانبه است و تنها با برخوردهای سخت افزاری ایجاد نمی شود.

وی بیان داشت: در این استان کسانی که دستگیر می شوند بیشتر بیکار هستند یا در نهاد خانواده مشکل دارند یا مشکل اقتصادی دارند و یا کار فکری فرهنگی روی آنها انجام نگرفته است.

سردار مجتبایی تاکید کرد: در ایجاد امنیت پایدار همه مجموعه ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، نظامی و قضایی نقش دارند و تا همه این نهاد ها همکاری نکنند امنیت پایدار ایجاد نخواهد شد.

در ادامه این نشست مدیر مسئول هفته نامه محلی آذرنگ نیز بیان اظهار داشت: جهت ایجاد امنیت پایدار باید بسترهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایجاد و به وضعیت رفاهی و معیشتی گروه های آسیب پذیر جامعه توجه شود.

فتح الله مردانی با اشاره به نقش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه افزود: توجه توده جامعه به این فریضه مهم نقش موثری در ثبات امنیت اجتماعی دارد.

وی با اشاره به نقش رسانه ها یادآور شد: وظیفه رسانه هاست که فرهنگ اخلاق مدار را در جامعه ترویج دهند و حس پوچی و گمشدگی را در میان افراد هنجار شکن با ایجاد امید به زندگی از بین ببرند.

رئیس بنیاد ایران شناسی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با بیان این که فرهنگ روح جامعه است، ادامه داد: باید درباره هنجارهای حاکم بر جامعه فرهنگسازی شود.

اسحاق صدری افزود: نیروهای انتظامی نیز باید خود بخشی از جامعه باشند و قبل از هر کسی به هنجارها و نظم موجود در جامعه اعتقاد داشته باشند و به آن عمل کنند.

وی ضمن تشکر از برگزاری برنامه های فرهنگی توسط نیروی انتظامی بیان داشت: باید قبل از نیروی انتظامی دستگاه های فرهنگی جامعه که متولی فرهنگ و فرهنگ سازی هستند به وظیفه خطیر خود واقف باشند و در این زمینه احساس تعهد کنند.

نایب رئیس شورای شهر یاسوج نیز بیان داشت: در وقوع جرایم شهری تقارن و همگرایی سه عنصر از جمله مرتکب جرم، هدف جرم و وجود یک فضای مستعد برای جرم نقش دارند.

محمود باقری با اشاره به این که فضاهای نامناسب شهری موقعیتی را در اختیار فرد مجرم قرار می دهند، گفت: مدیریت شهری باید فضاهای جرم سازی نظیر اماکن متروکه، ساختمان های نیمه تمام، خیابان های بدون روشنایی و کوچه پس کوچه های قدیمی را از بین ببرد.

وی تأکید کرد: کنترل اجتماعی جرم و بهبود فضای شهری می تواند در کنترل جرم موثر باشد.

باقری با اشاره به نقش تمرکز زدایی در ایجاد امنیت بیان داشت: تمرکز همه نهاد ها و مجموعه های اقتصادی، اداری، فرهنگی و ورزشی در محدوده مرکز شهر و عدم توجه به اطراف شهر، می تواند زمینه بزهکاری را ایجاد کند.

این مسئول با بیان این که ترافیک مشکلات روانی زیادی برای مردم ایجاد کرده است، اظهار داشت: بعضی از خیابانها لازم است منع مطلق داشته باشند و نرخ جریمه در این نقاط افزایش یابد.

در ادامه سرپرست حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نیز یادآور شد: دستگاه های فرهنگی این استان با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند و در عمل توان اجرای هیچ برنامه فرهنگی را ندارند.

فیض الله افرازی با بیان این که هزینه اصلاح یک پیچ در یکی از جاده های استان از کل اعتبار دستگاه های فرهنگی استان بیشتر است، افزود: اگر آن پیچ، سالانه 10نفر از هم استانی های ما را به کام مرگ می برد اما سالانه تعداد زیادی از جوانان این استان در اثر مصرف مواد مخدر از بین می روند و باید بدانیم خطر افکار پلید و دام های رنگارنگ دشمن از خطر آن پیچ بیشتر است.

وی متذکر شد: امروز امنیت این است که فکر جوانان ما دزدیده نشود و در دام های استکبار که با تهاجم فرهنگی ایجاد شده، گرفتار نشوند و این نوع از امنیت تنها توسط دستگاه های فرهنگی می تواند ایجاد شود.