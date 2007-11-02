بوش درصدد ایجاد فضای رعب درباره ایران است /غنی سازی حق تهران است

سه شنبه هشتم آبان سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا تصمیمی برای اقدام نظامی علیه ایران ندارد که در واکنش به سخنان جنگ طلبانه اخیر بوش ایراد شد.بوش چهارشنبه 25 مهر گفته بود:"من به دیگران گفته ام که اگر شما علاقه مند به پرهیز از جنگ جهانی سوم هستید باید مانع از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای شوید".

بسیاری از کارشناسان و مقامهای سیاسی آن را اظهاراتی غیر مسئولانه توصیف کردند، اما برخی دیگر آن را جنگ طلبانه خواندند.

"گری لئوپ"(Gary Leupp) استاد تاریخ در دانشگاه "تافتس" در آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل مهر در این باره گفت : این سخنان(اظهارات بوش و برخی مقامهای آمریکایی)جنگ طلبانه و دارای خمیر مایه جنگ روانی است که کاخ سفید از این اظهارات عقب نشینی کرد و مسائل مربوط به آغاز چنین جنگی برگرفته شده از کتاب مکاشفات یوحنا است و بوش با این سخنان درصدد ایجاد فضای رعب است.

لئوپ درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران و همچنین دیدگاه افکار عمومی آمریکا درباره ایران اظهار داشت : ایران بر اساس قوانین بین المللی و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی را دارد و آژانس نیز این نکته را تایید کرده است که ایران هیچ گونه برنامه ای نظامی در حوزه هسته ای که بتواند جهان را تهدید کند، در اختیار ندارد.

وی در ادامه با اشاره به مخالفت مردم آمریکا با سیاستهای بوش و حامیان وی در برابر ایران در اشاره به غیر قابل توجیه بودن هرگونه حمله به ایران، تصریح کرد: اگر بوش بتواند مردم آمریکا را قانع کند که به چنین کشوری و با چنین مشخصاتی حمله کند؛ در واقع کار شگفت انگیز کرده است.

این استاد تاریخ در آمریکا افزود : اگر بوش بتواند میلیونها آمریکایی را قانع کند که به کشوری حمله کند که به هیچ کشوری حمله نکرده و تنها در حال توسعه اقتصادی خود است؛این کاملاً گیج کننده خواهد بود.

لئوپ با اشاره به مخالفت جهانی با اظهارات جنگ طلبانه مقامهای آمریکایی از جمله بوش گفت : این سبب خوشحالی است که اظهارات اخیر بوش با انتقادهای شدیدی از سوی محمد البرادعی، پوتین و دیگر سیاستمداران روبرو شده است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره اقدامات آمریکا در عراق اظهار داشت : من فکر می کنم برخی از مقامها در آمریکا درباره جداسازی عراق بر اساس قومیتها، مانند موردی که در زمان یوگسلاوی بروز کرد، با همدیگر اختلافاتی دارند. من تصور نمی کنم که تصمیمات آمریکا درباره عراق یکپارچه نیست و یا اینکه دولت طرحی مشخص و روشن برای آینده عراق ندارد.

این استاد دانشگاه تافتس آمریکا با اشاره به مسائل امنیتی در عراق و رسوایی های اخیر مربوط به شرکتهای خصوصی امنیتی در این کشوراز جمله "بلک واتر" تاکید کرد که این مسائل بر توانایی واشنگتن برای برخورد و مقابله با خشونتها، تاثیر منفی گذاشته است.



گری لئوپ افزود: بدیهی است که تهاجم آمریکا به عراق سبب بروز خلاء در صحنه قدرت و نابودی تاسیسات زیربنایی این کشور شد. روشن است که بخشهایی از عراق در هرج و مرج به سر می برد که حتی ممکن است این ناآرامی ها به مناطق کردنشین هم سرایت کند؛ در اینجا این پرسش مطرح است که هدف نومحافظه کاران که در اوایل سال 2002 جنگ را تبلیغ می کردند و ادعا می کردند که از نیروهای آمریکایی در هنگام ورود به عراق استقبال خواهد شد، چه بود و اینکه آیا آنها تصور می کردند که حمله به عراق، هرج و مرج و رنج و مصائب مردم را به همراه خواهد داشت؟.



وی در اشاره به رضایت برخی مقامهای آمریکایی از ادامه خشونتها و ناآرامی ها در عراق گفت : من بر این باورم که برخی ها به هرج و مرج امیدوار شده یا حداقل از نتایج آن دچار دردسر نشدند.