طرح حمله به سفارتخانه های آمریکا و انگلیس در باکو خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امنیت ملی آذربایجان در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور برخی طرح های تروریستی علیه سفارتخانه های آمریکا و انگلستان در باکو را خنثی کرده است.

وی افزود: ما از حملات تروریستی علیه ساختمان های رسمی در باکو همچون سفارتخانه ها و هیئت های دیپلماتیک برخی کشورها جلوگیری به عمل آوردیم.

این درحالی است که سفارتخانه های آمریکا و انگلیس پیشتر از توقف فعالیت های این مراکز به علت احتمال وقوع حملاتی خبر داده بودند.

سفارتخانه انگلستان امروز به دلایل امنیتی بسته شد و سفارت آمریکا در باکو نیز به همین علت فعالیت هایش را متوقف کرد.