به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (1888) حضور یافته بود با اعلام این خبر اظهار داشت: اتوبوس های این مسیر در گذشته حدود 500 تا 600 مسافر را جا به جا می کردند که در حال حاضر این تعداد به 1200 تا 1300 نفر افزایش یافته است.

مهندس بهنام خوشنودی افزود: خوشبختانه بیشتر مراجعات مردمی در زمینه طرح مسائل عمومی بود که اکثر شهروندان با آن سر و کار دارند و در این میان توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی در محور مطالبات مطروحه قرار داشت.

وی با تاکید بر این که توسعه خطوط BRT در پاسخ به انتظارات شهروندان و با توجه به اظهار رضایت مسافران از اولین خط BRT در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد، اضافه کرد: دسترسی آسان، هزینه پایین و سرعت بالا از جمله ویژگی های این سامانه حمل و نقلی به شمار می آیند.

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به بالا بودن انتظارات و توقعات شهروندان از مدیریت شهری و تاکید مسئولان شهری به پاسخ گویی به مطالبات مردم، تصریح کرد: این در حالی است که اهرم های اجرایی و بازوهای عملیاتی مورد نیاز در اختیار این نهاد مردمی قرار ندارند.

مهندس خوشنودی در پایان توزیع طرح های ترافیک آژانس ها و تبدیل کارت سوخت خودروهای مسافربر را از جمله مشکلات مطروحه در ملاقات با شهروندان برشمرد و گفت آرم های ترافیک آژانس ها در دست توزیع است و برای تحویل کارت سوخت مسافربرهای شخصی نیز هماهنگی های لازم در حال انجام است.