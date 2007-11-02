کارت بن های دیجیتالی طلاب متاهل شارژ شد

معاون مالی مرکز خدمات حوزه های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : کارت بن های طلاب متاهل حوزه های علمیه با واریز ماهیانه 40 هزار تومان شارژ شد و هم اکنون طلاب می توانند از کارتهای شارژ شده برای خرید از مراکز مرتبط با شبکه های بانکی مانند شتاب استفاده کنند.

حجت الاسلام پاشا افزود : این کارتها قابل نقد کردن نبوده و تنها می توان توسط آن از فروشگاههای مرتبط با شبکه الکترونیکی خرید کرد.

وی افزود: در نظر داریم که به صورت ماهیانه کارتهای مرتبط با طلاب متاهل را شارژ کنیم که این مبالغ از بین نرفته و طلاب بتوانند مجموعه مبالغ را در کارتها ذخیره کنند.

حجت الاسلام پاشا اضافه کرد: پرداخت بن کارت به طلاب مجرد در حال بررسی و برنامه ریزی است.