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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۰۹

کارت بن های دیجیتالی طلاب متاهل شارژ شد

کارت بن های دیجیتالی طلاب متاهل شارژ شد

کارت بن های طلاب متاهل حوزه های علمیه سراسر کشور شارژ شد.

معاون مالی مرکز خدمات حوزه های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : کارت بن های طلاب متاهل حوزه های علمیه با واریز ماهیانه 40 هزار تومان شارژ شد و هم اکنون طلاب می توانند از کارتهای شارژ شده برای خرید از مراکز مرتبط با شبکه های بانکی مانند شتاب استفاده کنند.

حجت الاسلام پاشا افزود : این کارتها قابل نقد کردن نبوده و تنها می توان توسط آن از فروشگاههای مرتبط با شبکه الکترونیکی خرید کرد.

وی افزود: در نظر داریم که به صورت ماهیانه کارتهای مرتبط با طلاب متاهل را شارژ کنیم که این مبالغ از بین نرفته و طلاب بتوانند مجموعه مبالغ را در کارتها ذخیره کنند.

حجت الاسلام پاشا اضافه کرد: پرداخت بن کارت به طلاب مجرد در حال بررسی و برنامه ریزی است.  

کد مطلب 577230

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