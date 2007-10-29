فرهنگ بسیجی باید در مدارس گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ محمد یعقوبلو عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج دانش‌ آموزی اظهار داشت: این هفته فرصت مناسبی است تا با برنامه ‌های مختلف، اهداف بسیج دانش آموزی را در جامعه تبیین کنیم.



وی خاطرنشان کرد: جایگاه بسیج دانش آموزی در کشور جایگاهی مهم است و مسئولان نیز به آن توجه دارند.



فرمانده بسیج دانش ‌آموزی استان قم افزود: به هر میزان فرهنگ بسیجی در مدارس گسترش یابد به همان میزان سرمایه‌ گذاری برای پرورش آینده سازان نظام بیشتر خواهد شد.



سرهنگ یعقوبلو یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر رویکرد دانش‌ آموزان به بسیج بیشتر شده و جوانان بیشتری مشتاق حضور در بسیج هستند.



وی در ادامه بیان داشت: هم ‌اکنون هفت حوزه بسیج دانش‌ آموزی در سطح استان فعالیت می ‌کنند و در بیشتر مدارس راهنمایی و دبیرستان های استان نیز واحد‌های مقاومت فعال هستند.



این مسئول همچنین با اشاره به برنامه ‌های هفته بسیج دانش آموزی استان قم عنوان کرد: این هفته با شعار "دانش آموزان بسیجی طلایه داران دانایی، توانایی و اتحاد ملی" از هفت آبان شروع و تا 13 آبان ماه ادامه خواهد یافت.



سرهنگ یعقوبلو ادامه داد: دیدار با مراجع عظام تقلید، برگزاری نشست‌ های سیاسی و فرهنگی، نواختن زنگ ایثار همزمان با شهادت شهید فهمیده، برگزاری صبحگاه مشترک بسیجیان، شناسایی دانش آموزان مبتکر و مخترع بسیجی و تقدیر از آنها، اجرای مسابقه دو رهروان شهدا با حضور هزار بسیجی و .... از جمله برنامه‌ های هفته بسیج دانش آموزی است.

وی افزود: پیاده روی کاروان یاوران حضرت مهدی(عج) با حضور بسیجیان پنج استان به سوی مسجد مقدس جمکران، ختم صلوات برای سلامتی امام عصر(عج) و برپایی راهپیمایی روز 13 آبان نیز از جمله این برنامه ‌ها خواهد بود.



سرهنگ یعقوبلو درباره برگزاری راه‌ پیمایی روز 13 آبان عنوان کرد: در این روز دانش آموزان از میدان روح الله به سمت حرم حضرت معصومه(س) راهپیمایی کرده و پس از تجمع در حرم، یکی از شخصیت ‌های کشوری در جمع دانش ‌آموزان بسیجی سخنرانی خواهد کرد.