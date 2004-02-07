آمريكا به پاكستان در حفاظت از مواد هسته اي اين كشور كمك مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،اين مقام آمريكايي به رويترزگفت: ما گفتگوهايي پيرامون نيازپاكستان به حفاظت ازفناوري ومواد هسته اي انجام داديم و مطمئن هستيم كه اين كشور اقدامات ضروري در اين رابطه را انجام مي دهد.

اين مقام آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود افزود: ما به طور كلي در اين گفتگوها پيرامون به كارگيري راه كارها يي براي چگونگي حفاظت از مواد هسته اي پرداختيم .

اين اظهارات بعد از گزارشي كه از برنامه خبري تلويزيون ان بي سي پخش شد اعلام گرديد. دراين گزارش آمده بود كه پس ازحمله يازدهم سپتامبر، كارشناسان هسته اي آمريكا با تشكيل كميته همبستگي آمريكا ميليونها دلاربراي حفاظت ازتسليحات موجود در زرادخانه هسته اي پاكستان هزينه كردند .

همچنين اين شبكه گزارش داد نشست اين كميته كه هردوماه برگزارمي شود به پاكستان در زمينه ايجاد رمزهاي قانوني سري براي زرادخانه اين كشور كمك مي كند.

از سويي شركت سنگاپوري بيكار متال آسيا امروزتامين هرگونه مواد حساس براي شركت مالزيايي اسكوپ را رد كرد .

روزنامه هاي سنگاپوري امروز گزارش دادند كه در بازجوييهايي كه در رابطه با فروش تجهيزات هسته اي به ليبي انجام شده نام بيكار نيز برده شده است .

بيكارآسيا يكي از شعبه هاي شركت آلماني متال بيكار درسنگاپورمي باشد كه مواد آلومنيومي شركت اسكوپ مالزي را تامين مي كند.

گفتني است شركت اسكوپ ازسوي پسرنخست وزير جديد مالزي اداره مي شود كه گفته مي شود در انتقال تجهيزات هسته اي به ليبي دخالت داشته است.