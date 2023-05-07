به گزارش خبرنگار مهر، روحاله صالحی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از معلمان حامی همکار با کمیته امداد امامخمینی (ره) استان زنجان، با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود، ۳۰ هزار حامی در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با کمیته امداد استان زنجان همکاری دارند، گفت: بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ۲۰۰ هزار خیر با کمیته امداد امامخمینی (ره) استان زنجان همکاری دارند و از این تعداد ۳۰ هزار نفر حامی هستند که ۳۲۰۰ نفر آنها فرهنگی است.
وی با اشاره به اجرای طرح «هر فرهنگی، یک حامی» در استان، افزود: هدف از این طرح، رسیدگی بیشتر به نیازهای مادی و معنوی فرزندان محروم از نعمت پدر و فرزندان دیگری که پدران آنها از کارافتاده یا بیمار بوده، است.
صالحی با بیان اینکه معلمان همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان پیشرو بودند، ادامه داد: نقش حامیان در موفقیت فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد امامخمینی (ره)، تأثیرگذار است و با نگاه هدایتگری که جامعه فرهنگی دارند، امروز شاهد درخشش دانشآموزان عزیز تحت حمایت کمیته امداد امامخمینی (ره) در عرصههای مختلف هستیم.
مدیرکل کمیته امداد امامخمینی (ره) استان زنجان با اشاره به قبولی ۷۹ نفر از دانشآموزان تحت حمایت در کنکور سراسری، گفت: امسال نیز ۴۹۰ دانشآموز پشت کنکوری داریم که امیدواریم با حمایتهای فرهنگیان عزیز و حامیان شاهد درخشش آنها در کنکور باشیم.
صالحی افزود: ۸ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان است که همفکری سازنده حامیان و فرهنگیان قطعاً موجب ارائه خدمات بهتر آنها خواهد شد.
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