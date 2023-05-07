به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق امینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرآیند برگزاری پذیرش ایده‌های استارتاپی فرهنگی در استان اصفهان اظهار داشت: مخاطبان این رویداد، تمامِ تشکل‌ها، گروه‌ها و مؤسسات فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی، علوم انسانی، خانواده و تربیت هستند که حیطه کاری آن‌ها با حوزه فعالیت‌های خانه فناوری فرهنگی تطابق داشته باشد.

وی ادامه داد: خانه فناوری‌های فرهنگی اصفهان در این مرحله ظرفیت پذیرش ۵ الی ۱۰ تیم ایده پرداز فرهنگی را دارد که توسط یک تیم مجرب منتوری، مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت همخوانی آن با رسالت‌های خانه فناوری‌های فرهنگی، صاحبان آن ایده به جلسه مربی گری دعوت خواهند شد. در این جلسه، ایده‌ها توسط داوران، مورد پیش‌داوری‌های اولیه قرار می‌گیرد و پس از آن پیشنهادات اولیه و تکمیلی برای بهبود، رشد و ارتقا ایده به ایده پرداز ارائه می‌شود.

حجت الاسلام امینی ادامه داد: بعد از این مرحله، دوره‌های آموزشی رایگانی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته تا آنها ضمن برخورداری از امکانات آموزشی این دوره به تکمیل و ارتقا ایده خود بپردازند. در نهایت اگر شرکت‌کنندگان در روز داوری پذیرش موفق به کسب ۶۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز این مرحله شدند، تیم ایده آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و وارد مرحله آماده‌سازی بوم کسب‌وکار نهایی به کمک منتورها می‌شوند.

رئیس خانه فناوری‌های فرهنگی اصفهان اضافه کرد: پس از این مرحله که دو الی سه ماه به طول می‌انجامد، بوم کسب و کار ایده‌ها، داوری شده و آماده ورود به طراحی مدل تجاری و بازار می‌شوند. البته شایان ذکر است که ارائه خدمات در تمامی این مراحل به صورت رایگان بوده و هیچ هزینه ای متحمل تیم‌ها و استارتاپ های متقاضی نمی‌شود چون این خدمات طبق رسالت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان کاملاً رایگان است.

حجت الاسلام امینی اظهار کرد: تیم ایده‌های وارد شده در این رویداد باید نسبت به ضوابط و تلاش در جهت رشد و تعالی ایده و کسب استانداردهای لازم تعهد داده و با سرعت، مسیر ارتقا تیم ایده خود را پیش ببرند.

وی با دعوت از تمام علاقه‌مندان این حوزه برای شرکت در این رویداد، گفت: استارتاپ های فرهنگی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی noavari.dte.ir ثبت نام نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۱۳۲۲۰۸۰۰۱ داخلی ۷ تماس حاصل فرمایند.