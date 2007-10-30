116 هزار نفر از دانش آموزان کردستان عضو بسیج هستند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: از 170 هزار دانش آموزی که در مقاطع راهنمایی و متوسطه در استان کردستان تحصیل می کنند بیش از 116 هزار نفر از آنان در بسیج پویندگان و پیشگامان عضویت دارند.

خسرو ساکی ادامه داد: خوشبختانه امروز جوانان استان کردستان در صحنه های مختلف حضوری فعال دارند که حضور این تعداد از دانش آموزان در بسیج موید این نکته بسیار مهم است.

وی سپس به تعدا شهدای دانش آموز در استان کردستان اشاره کرد و گفت: 415 دانش آموز شهید در کردستان نشان از داشتن روحیه بسیجی و مسولیت پذیری در دفاع از میهن اسلامی در دانش آموزان این استان دانست.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان به برنامه های گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی در استان اشاره نمود و خاطر نشان کرد: مسایقات قرآن و عترت در سطح مدارس، همایش اعضای دانش آموختگان طرح ولایت در شهرستانها، مسابقات نشریه دیواری عشق با موضوع سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی از مهمترین برنامه های ما در این هفته است.

ساکی ادامه داد: صبحگاه مشترک با بسیج و زنگ مدارس، برگزاری 360 یادواره در 360 واحد دانش آموزی در استان کردستان، تجلیل از دانش آموزان نخبه بسیجی، شرکت در نماز جمعه و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه های اجرایی هفته بسیج دانش آموزی در استان کردستان است.