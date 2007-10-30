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۸ آبان ۱۳۸۶، ۸:۲۱

سه هزار متر مربع از معابر سنندج لکه گیری و آسفالت شد

سنندج - خبرگزاری مهر: سه هزار متر از معابر عمومی شهر سنندج با توجه به آغاز بارش برف و باران لکه گیری و آسفالت شد.

سرپرست شهرداری سنندج به خبرنگار مهر در این شهر گفت: یکی از اولویت های کاری در شهرداری سنندج جلب رضایت شهروندان است و به همین دلیل در مهر ماه سال جاری سه هزار متر از معابر عمومی این شهر لکه گیری و آسفالت شد.

فریدون پوررضایی ادامه داد: در راستای انجام این کار بالغ بر 397 میلیون ریال اعتبار نیز هزینه شده است.

وی افزود: روان سازی محل های عبور و مرور مردم با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و تمیز نگه داشتن محیط شهر از جمله هدف های عمده انجام این پروژه محسوب می شوند.

سرپرست شهرداری سنندج خاطر نشان کرد: در ماه جاری نیز کلیه معابر و جوب های کنار خیابان ها از لجن و زباله به طور کامل شتشو داده شده اند.

وی همچنین به پاکسازی زمین های مخروبه و بایر اشاره نمود و افزود: کلیه دیوار های سطح شهر نیز در ظرف مدت 10 روز از پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی به طور کامل پاکسازی شده است.

پور رضایی درپایان تاکید کرد: تمامی تمهیدات لازم در خصوص آغاز فصل سرما در استان و ارائه خدمات به شهروندان اندیشیده شده و هیچ مشکل خاصی هم در میان نیست.

کد مطلب 577340

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