در گفتگو با مهر اعلام شد؛ دغدغه های وزیر نیرو برای واگذاری سهام نیروگاهها در بورس

پرویز فتاح در گفتگو با مهر در خصوص احداث نیروگاهها به روش BOT و BOO گفت: وزارت نیرو 22 تا 28 هزار مگاوات نیروگاه را به روش BOT و BOO مذاکره کرده که برخی تحت اجرا هستند و یکی- دو تا از آنها افتتاح شده است؛ این درحالی است که تعدادی از این نیروگاهها در حال مذاکره و انعقاد قرارداد است.

وزیر نیرو با اشاره به دقت صورت گرفته برای واگذاری نیروگاهها، افزود: انعقاد قرارداد و احداث پروژه های بزرگ نیروگاهی کشور زمان بربوده و علاوه بر آن نیازمند 300 تا 500 میلیارد تومان منابع مالی است، بنابراین دقت زیادی باید در واگذاری ها و سپردن احداث نیروگاهها ها به بخش خصوصی مبذول شود تا کشور دچار ضرر و زیان نشود.

ضرورت حضور بخش خصوصی

وزیر نیرو معتقد است نباید نیروگاه را در شرایطی در بورس واگذار کنیم که بخش خصوصی برای خرید گام برندارد. البته این تنظیم از نظر اقتصادی به عهده سازمان خصوصی سازی است؛ ولی ما تمامی کارهای خصوصی سازی این نیروگاهها را انجام داده ایم و بقیه نیروگاهها نیز براساس کشش بازار طبق اساسنامه ای که وزارت نیرو به دولت و شورای نگهبان ارائه داده و آنها تایید می کنند، واگذار می شود.

نیروگاههای قابل واگذاری سودده هستند

فتاح با اشاره به اقتصادی بودن نیروگاههای قابل واگذاری در وزارت نیرو، تصریح کرد: اراده در واگذاری نیروگاهها، آماده کردن آنها، تمهیدات در خصوص نیروی انسانی و تضمین خرید برق به عهده وزارت نیرو است ولی زمان واگذاری به صورت مناسب به عهده سازمان خصوصی سازی است.

وی اظهار داشت: تنها واگذاری نیروگاهها مطرح نیست و تنظیم واگذاری آنها باید متناسب با وضعیت بازار باشد. البته دغدغه وزارت نیرو نیز واگذاری نیروگاهها به بهترین نحو است. از سوی دیگر وزارت نیرو نمی خواهد 10 نیروگاه را به بورس برده و به نحوی عرضه کند که بازار کشش نداشته باشد؛ چراکه این کار برای دولت هزینه بر است.

2000 میلیارد تومان ارزش واگذاری 10 نیروگاه

وزیر نیرو گفت: نحوه واگذاری و تاخیر و تاخر را خود سازمان خصوصی سازی به عهده دارد. فتاح با اشاره به اخذ مجوزهای لازم از دولت برای واگذاری نیروگاهها در راستای اصل 44 ، گفت: در مرحله اول واگذاری ها بررسی ها نشان می دهد که وزارت نیرو 20 هزار مگاوات نیروگاه قابل واگذاری دارد که هم اکنون 10 نیروگاه آماده شده اند که تمام مراحل سازمان خصوصی سازی نیز طی شده و به تصویب دولت نیز رسیده است.

به گفته وی، شورای نگهبان ایرادی به اساسنامه شرکت های تولید گرفته بود که در حال نهایی شدن است و احتمال می رود ظرف ماه آتی تعدادی نیروگاه به ظرفیت 7 هزار مگاوات واگذار شود؛ چراکه مجموع این واگذاری بین 1500 تا 2000 میلیارد تومان است و قطعا هزینه دارد و برای واگذاری باید کشش بازار را در نظر گرفت.



وضعیت سهام مپنا در بورس مطلوب است

فتاح با اشاره به عدم استقبال از سهام مپنا در مقطعی کوتاه از زمان، گفت: در مورد مپنا چیزی که به وجود آمده بود، موقتی بوده و در حال حاضر وضعیت سهام این شرکت در بورس مطلوب است. سهام اولیه خوب فروش رفت و شاید بعدا واگذاری مس و برخی دیگر از شرکت ها باعث نوساناتی در بورس شد که بر روی سهام این شرکت نیز اثرگذاشت. ولی الان وضعیت قابل قبول است ادامه سهام نیز واگذار خواهد شد.