منافع حاصل از عملیات بانک قرض الحسنه به سهامداران پرداخت نمی شود ؛ گزارش اختصاصی مهر

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این نامه با اشاره به تصویب دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه ونظارت بر آنها " در شورای پول واعتبار تصریح کرد: از آنجا که به قرار اطلاع برخی بانکهای کشور تمایل خود را برای مشارکت در تاسیس بانک های قرض الحسنه ابراز داشته اند، اعلام نکاتی در این باره ضروری است.

بر مبنای قانون عملیان بانکی بدون ربا، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکارگیری آنها وکیل می باشد صرفا درامور انتفاعی پیش بینی شده در قانون و مقررات ذی ربط آن امکان به کار گیری دارند.

بانک مرکزی در ادامه این نامه خاطرنشان کرد: مشارکت در سرمایه شرکتها- از طریق مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم - بر مبنای مقررات موجود صرفا زمانی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی مشارکت حاکی از سود آور بودن طرح باشد.

همچنین بانک قرض الحسنه شرکتی است غیر انتفاعی که با قصد خیر و با نیت حمایت از نیازمندان ایجاد می شود وفق ماده 29 " دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها" منافع حاصل از عملیات بانک ، هرگز به سهامداران پرداخت نمی شود و در صورت وجود، به ترتیبی خاص به سرمایه بانک افزوده می شود.

بانک مرکزی همچنین خطاب به بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک می افزاید: بر اساس تعاریف مندرج در ماده 4 قانون محاسبات ، بانکهای دولتی، شرکت دولتی محسوب می شوند، لذا در اجرای ماده 7 دستورالعمل فوق الاشاره امکان استفاده از منابع بانک ( در مقابل منابع سپرده گذاران ) برای این مصرف نیز وجود ندارد.

برهمین اساس، امکان مشارکت بانکهای دولتی در سرمایه بانکهای قرض الحسنه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک ها وجود ندارد.