به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیر خارجه در حاشیه برگزاری پانزدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز در جمع خبرنگاران اقدامات یکجانبه آمریکا علیه کشورمان را بی نتیجه و محکوم به شکست دانست.

وی با بیان اینکه تاریخ نشان داده این قبیل تحریم های یکجانبه علیه ایران نا موفق بوده است افزود: بانک هایی که در جریان این تحریم ها هدف قرار گرفته اند نمی توان به هیچ ارگان خاصی منتسب کرد، این بانک ها شعب مختلفی داشته و با دهها بانک بین المللی، کارگزاری داشته و سابقه روشنی دارند.

شیخ عطار ادامه داد: با توجه به موارد مذکور این قطعنامه و موضع آمریکا که در نهایت عجله تهیه شده و ایرادات حقوقی جدی بر آن وارد است را می توان صرفا اقدامی سیاسی دانست که از روی استیصال انجام می گیرد.

قائم مقام وزیر خارجه، تصریح کرد: وقتی آمریکایی ها متوجه شده اند که امکان صدور قطعنامه جدید در سازمان ملل متحد علیه ایران برای هدایت تحریم ها آنگونه که می خواهند امکان پذیر نیست و دریافته اند که مسئله هسته ای ایران دیگر مشروعیت مورد نظر آنها را در افکار عمومی دنیا ندارد به بهانه های مختلف روی آورده اند.

وی با بیان اینکه امروز افکار عمومی جهان حق ملت ایران در دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای را پذیرفته اند گفت: اینها امروز با بهانه هایی چون تحریم و فردا با طرح بهانه های دیگری به این رفتار خود ادامه می دهند که این رفتار خیلی با عجله و کاملا از روی استیصال انجام می شود.

شیخ عطار پیش بینی کرد با توجه به نکات مذکور به نظر می رسد همانطور که کارها و اقدامات دیگر آنها طی دو سال گذشته در این چهارچوب با عدم توفیق همراه بوده سایر اقدامات آنها نیز علیه ایران موفق نخواهد بود.

قائم مقام وزیر امور خارجه بر تداوم مذاکرات ایران و دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل تاکید کرد و گفت: در چارچوب این گفتگوها یک موضوع خاتمه یافته و موضوع دوم هم در شرف پایان یافتن است و به نظر می رسد طبق برنامه زمانبندی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود، این سئوالات نیز پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیر خارجه درباره دور جدید تحرکات دیپلماتیک کشور که اخیرا مورد تاکید دکتر احمدی نژاد قرار گرفته اظهار داشت: تحریکات دیپلماتیک در هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران به منظور توجیه افکار عمومی از سویی و حکومتگران دنیا از دیگر سو سازماندهی می شود.

وی افزود: ما یک کشور منزوی نیستیم و تعاملات بسیاری را با کشورهای مختلف جهان داریم و در هر مورد که مورد هجمه های سیاسی و تبلیغی واقع می شویم به اتخاذ تصمیم های جدید روی می آوریم تا با اتکار به آن به توجیه کشورهای مختلف و افکار عمومی آنان بپردازیم.

شیخ عطار خاطر نشان کرد: دور جدید تحرکات دیپلماتیک ایران که مورد اشاره رئیس جمهور قرار گرفت با سفرهای وزیر خارجه به کشورهای مختلف آغاز شده و با حضور سایر مسئولان در این عرصه ادامه خواهد یافت.

قائم مقام وزارت خارجه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آخرین تحولات هسته ای با اشاره به ورود اولی هاینونن به تهران در ساعات اولیه بامداد امروز گفت: در ادامه حل و فصل سئوالاتی که آژانس از ایران داشته و برای پیگیری بحث های فنی و حقوقی معاون البرادعی به ایران وارد شده است.

وی تداوم مذاکرات ایران و دیده بان هسته ای سازمان ملل را که به حل و فصل چند موضوع مهم از جمله مسئله پلوتونیوم انجام می دهد را مورد اشاره قرار داد و افزود: در چهارچوب این گفتگوها یک موضوع خاتمه یافته و موضوع دوم هم در شرف پایان یافتن است و فکر می کنم طبق برنامه زمانبندی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود این سئوالات نیز پاسخ داده خواهد شد.

شیخ عطار در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا پیرامون عراق برگزار می شود؟ گفت: من خیلی دقیق در جریان این موضوع نیستم.

وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران با اشاره به تنش های اخیر ایجاد شده بین ترکیه و عراق در جریان تحرکات تروریستی گروه پ.ک.ک، افزود: جمهوری اسلامی ایران به ثبات منطقه معتقد است و آن را برای توسعه منطقه یک ضرورت می داند.

قائم مقام وزرات خارجه ادامه داد: توسعه منطقه نیازمند پایداری امنیت در آن است و البته امنیت چیزی است که بر اساس منافع جمعی کشورها محقق می شود و کشوری نمی تواند به تنهایی و جدای از دیگران به تامین امنیت خود بپردازد.

شیخ عطار روابط دوستانه کشورمان با ترکیه و عراق را مورد اشاره قرار داد و افزود: روابط ایران و ترکیه بسیار دوستانه و نزدیک است و همواره با مشورت های دو جانبه همراه بوده است ضمن آنکه کشور عراق نیز به عنوان یکی از همسایگان مهم ترکیه به شمار می رود.

وی با بیان اینکه اقدامات تروریستی گروه پژاک، نگرانی هایی را برای تهران، آنکارا و بغداد ایجاد کرده است خاطر نشان کرد: ما گمان می کنیم با رایزنی های سیاسی، همکاری های امنیتی و مشورتهای دیپلماتیک منطقه رو به ثبات حرکت خواهد کرد.

قائم مقام وزارت خارجه همچنین اظهار داشت: گمان ما این است که حاکمان ترکیه و عراق آنقدر پخته هستند که هر تصمیمی را که اتخاذ می کنند با مشورت یکدیگر و در جهت ثبات و امنیت منطقه باشد.

شیخ عطار همچنین به ارائه توضیحاتی پیرامون برگزاری پانزدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز پرداخت.