دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رئیس دانشگاه شهید بهشتی از ابتدا منتخب وزیر علوم بوده و پس از یکسال ریاست آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شد. در سوابق وی هیچ ابهامی وجود ندارد و عملکردش نیز در دوره ریاست دانشگاه، مطلوب بوده است.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی برای نمایندگان مجلس جای سئوال است که چرا ریاست دانشگاه شهید بهشتی باید تغییر کند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: از سوی دیگر وزیر علوم حکم تغییر و انتصاب جدید در دانشگاه شهید بهشتی را صادر و در سفر خارج از کشور شرکت می کند.

وی اضافه کرد: از این رو در مراسم تودیع و معارفه نیز حضور ندارد. این در حالی است که برای تودیع یک رئیس دانشگاه باید وزیر حضور داشته باشد و از زحمات روسا که در شرایط کمبود بودجه فعلی دانشگاهها با مشکل مواجه هستند، تقدیر شود.

عباسپور اظهار داشت: جایگاه علم و عالم این وظیفه را ایجاد می کند که از افرادی که به عنوان مدیران اجرایی در این عرصه فعالیت می کنند تقدیر شود.