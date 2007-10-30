بخش خصوصی در توزیع امکانات درمانی از نظارت وزارت بهداشت خارج است

دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: الگوی وزارت بهداشت در توزیع عادلانه امکانات و خدمات درمانی در کشور، کتاب سطح بندی خدمات است.

وی با اشاره به انجام مطالعاتی که در سال 76 در خصوص سطح بندی خدمات در کشور صورت گرفته است، افزود: در حال حاضر نیز، برنامه های وزارت بهداشت برای توزیع خدمات درمانی در کشور، مبتنی بر نتایج این مطالعات است.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به ماده 89 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، گفت: وزارت بهداشت مکلف شده است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی و درمانی کشور مبتنی بر سطح‌ بندی خدمات، اقدام کند.

وی در عین حال به ذیل ماده 89 اشاره کرد و گفت: اما نکته ای که هست اینکه در تبصره ذیل این ماده، بخش خصوصی از این قانون مستثنی گردیده و همین مسئله موجب شده که این بخش در توزیع امکانات درمانی از نظارت وزارت بهداشت خارج شود.

امین لو اظهار داشت: به همین علت است که نبود توازن و تجمیع امکانات در تهران و شهرهای بزرگ دیگر با ایجاد مراکز جدید خصوصی تشدید شده است.

معاون پارلمانی وزارت بهداشت تاکید کرد: اگر می خواهیم در توزیع امکانات و تجهیزات درمانی، تعادل برقرار کنیم، می بایست این ماده قانونی اصلاح شود.

به گفته وی، الگوی سطح ‌بندی خدمات بر این موضوع تاکید دارد که در جایی که امکانات کم است، خدمات افزایش یابد. ولی در جایی که امکانات بیش از حد نیاز است،‌ این امر منجر به افزایش هزینه‌ های بیماران و بیمه ‌ها و در نتیجه تجویزهای بی ‌مورد و غیر‌علمی پزشکان می ‌شود.

امین لو تاکید کرد: بنابراین همان‌ قدر که کمبود امکانات مشکل ساز است، وجود بیش از حد امکانات نیز به بیماران و نظام سلامت لطمه می زند.