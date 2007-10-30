سازمان کارآمدی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران به جهانیان وجود ندارد

حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تاکنون درایران سازمان قوی و کارآمدی که بخواهد روی فرهنگ و تمدن ما کار کند ، وجود نداشته به همین دلیل گردشگران خارجی اطلاعی از آثار تاریخی موجود در کشور ندارند و همین امر باعث شده تا هر ساله تعداد بسیار کمی از توریستها به ایران سفر کنند.

وی ادامه داد: درحال حاضر 59 نهاد و سازمان در زمینه فرهنگ فعالیت می کنند اما در نهایت ماحصل فعالیت آنان به شناخت روحیات ، آداب و رسوم ، سنت و فرهنگ و... ایرانیان منجر نمی شود بنابراین باید از فعالیت موازی این دستگاهها جلوگیری کرد و با برنامه ریزی مناسب اقدامی در جهت معرفی فرهنگ کشور به دنیا صورت گیرد.

این کارشناس ارشد توریسم با اشاره به اینکه به لحاظ سیاست گذاری در زمینه حفظ میراث و تمدن کشور ضعیف عمل شده است ، تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی نیز فاقد نیروی انسانی کارآمد و تواناست و همچنین تحرک و نوآوری نیز در آن وجود ندارد و طی سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان حرفه ای از این سازمان رفته اند.

به گفته ذوالفقاری ، در صورتیکه بهترین سرزمین را داشته باشیم و ایران بهشت برین باشد، اما تا وقتی که تبلیغات منفی علیه کشورما وجود دارد توریست وارد نمی شود .

وی با اشاره به اینکه تبلیغی برای جذب توریست به کشور انجام نمی شود ، افزود: چنانچه نتوانیم با تبلیغات گسترده ، تبلیغات منفی را خنثی کنیم و همچنین امکانات کافی نیز برای استفاده توریستها فراهم نباشد، نباید انتظار ورود گردشگر خارجی را داشته باشیم.

کارشناس ارشد توریسم خاطر نشان کرد: به راحتی می توان از طریق فیلم و موسیقی، تبلیغاتی را در مورد کویر، سواحل زیبا، آثار تاریخی و باستانی و ... انجام داد.