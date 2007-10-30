آمادگی کامل ایران برای کمک به حل بحران سیاسی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "السفیر"، "محمد رضا شیبانی" روز گذشته در دیدار با "نبیه بری"، آمادگی دائم و کامل جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به ملت لبنان و سران سیاسی آن با هدف خروج مسالمت آمیز از بحران کنونی اعلام کرد.

پس ازاین دیدار که درمنطقه "عین التینه" بیروت انجام شد؛ سفیرایران دربیروت گفت : این نشست درچارچوب دیدارهای دوره ای است که ما با نبیه بری برای تبادل دیدگاه ها درباره آخرین تحولات سیاسی و منطقه ای داشتیم.

شیبانی افزود: دراین دیدارهمچنین با نبیه بری درباره تحولات مختلف سیاسی درسطح منطقه به طور کلی و درباره تحولات عراق و فلسطین به شکلی خاص گفتگو کردیم. همچنانکه درباره مسائل مختلف مربوط به ایران از جمله مسئله هسته ای آن نیز مذاکراتی انجام دادیم.

سفیرایران درلبنان گفت : این بار نیز فرصت را غنیمت شمردیم تا بار دیگر حمایت جمهوری اسلامی ایران را از طرح توافقی که رئیس پارلمان لبنان ارائه کردند، اعلام کنیم.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان و محمد رضا شیبانی سفیر ایران در بیروت

شیبانی درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا ایران درحل مسئله ریاست جمهوری لبنان نقشی ایفا می کند؟ افزود: همه دیدارهایی که دراین مدت با گروه های سیاسی انجام می شود و تمام موضعگیری های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از دستیابی لبنانی ها به توافق و نزدیک کردن دیدگاه های آنها به یکدیگر است که این مسئله بر تمایل جدی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به لبنان به منظور رسیدن به مرحله توافق تاکید دارد.

وی درباره سفیر منوچهرمتکی وزیرامورخارجه ایران به سوریه ( که روزگذشته و پیش از این دیدار انجام شد) گفت: طبیعتا مسائل و موضوعات زیادی است که دراین نشست بحث می شود و مسائل مهمی مانند مسئله لبنان، مسئله ترکیه و دیگر مسائل منطقه ای ، محور مذاکرات با مقامهای سوری است.

سفیرایران دربیروت درپاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه آیا تهران برای نزدیک کردن دمشق و ریاض به یکدیگر نقش ایفا خواهد کرد؟ اظهارداشت : قطعا دراین مسئله نقش ایفا خواهیم و این امری طبیعی است و همه فعالیتها و تحرکات سیاسی دیگری که اخیرا ایران انجام داده است، بیانگراین مسئله است.

وی افزود: ما درجمهوری اسلامی ایران ، جمهوری عربی سوریه را طرف منطقه ای به شمارمی آوریم که برایش این امکان وجود دارد تا به عنوان جزئی از راه حل مسئله لبنان قراربگیرد و همچنین می تواند نقش سازنده ای برای حل مشکلات و معضلات منطقه ای از جمله معضل کنونی لبنان ایفا کند.

سفیرایران دربیروت درپاسخ به این پرسش که ایران اخیرا برای جلوگیری از بروز فتنه بین شیعیان واهل تسنن نقش ایفا کرد و آیا درصورتی که گروه اکثریت حاکم بر لبنان(14 مارس) رئیس جمهورآتی لبنان را براساس حد نصاب نصف به اضافه یک انتخاب کنند بازهم این نقش ایران ادامه خواهد یافت ؟ گفت: اجازه بدهید به اقدامات منفی توجه نکنیم،زیرا معتقدیم همه تلاشهای خوب برای حل مسئله لبنان برای دستیابی به توافقاتی باید ادامه یابد و به این ترتیب ما همه تلاشهایمان را برای توسعه دایره توافقات درلبنان متمرکزمی کنیم و همه تلاشها و توانمان را برای کمک به این مسئله به کارمی گیریم و ما امیدواریم که همه طرفهای منطقه ای و بین المللی به مسئله لبنان از این زاویه بنگرند.