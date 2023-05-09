به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال با برد یک بر صفر پرسپولیس مقابل پیکان و همچنین پیروزی دو گله سپاهان اصفهان مقابل نفت مسجد سلیمان همراه شد. استقلال نیز مقابل صنعت نفت آبادان یک - یک مساوی کرد تا تنور رقابت‌های لیگ برتر برای تعیین قهرمان این دوره از بازی‌ها داغ‌تر از همیشه باقی بماند.

پرسپولیس در حالی با ۶۰ امتیاز به صدر جدول چسبیده است که پنج پیروزی متوالی کمک شایانی برای تصاحب این عنوان کرده است. حالا سرخپوشان پایتخت قرار است برای حفظ این جایگاه یکی از سخت‌ترین بازی‌های خود را مقابل گل گهر سیرجان انجام دهند.

دو تیم در حالی جمعه هفته پیش رو به مصاف همدیگر می‌روند که دهم اردیبهشت در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف یکدیگر رفتند که بار دیگر عملکرد داور مسابقه مورد اعتراض تیم بازنده گل گهر سیرجان قرار گرفت.

سعید الهویی از زمان پیوستن امیر قلعه نویی به تیم ملی ایران سکان هدایت گل گهری ها را بر عهده گرفته است اما نتایج ضعیفی که با این تیم گرفته بهای سنگینی را برای او که دستیاری قلعه نویی در تیم ملی را نیز پذیرفته است به همراه خواهد داشت. اتفاقی که می‌تواند عطش او برای جبران شکست مقابل پرسپولیس را بیشتر کند تا شاید با تعیین تکلیف برای قهرمان لیگ برتر نشان دهد توانمندی‌های فنی قابل توجهی دارد.

انگیزه‌های الهویی برای جبران باخت مقابل پرسپولیس با تمرکز گل محمدی روی سه امتیاز این بازی خارج از خانه گره خورده است. سرمربی پرسپولیس اهمیت بازی با گل گهر را مهم‌تر از پیروزی مقابل استقلال در دربی پایتخت می‌داند.

او در جلسه با دستیاران خود خواستار بررسی همه جانبه سه بازی اخیر گل گهر شده است تا با شناخت کامل‌تری نسبت به بازی حذفی مقابل این تیم صف آرایی کنند. گل محمدی تمام بازیکنان خود را برای این بازی در اختیار دارد تا دیگر نگران غیبت مهره‌های تأثیرگذار خود در میدان مسابقه با گل گهر نباشد.

پرسپولیس در صورت پیروزی مقابل گل گهر سیرجان و شکست سپاهان مقابل پیکان می‌تواند جشن قهرمانی بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر را بگیرد. از این رو حساسیت بالای گل محمدی روی سه امتیاز این بازی به خوبی نشان دهنده عبور جام از قلب سیرجان این بازی است.

البته این بازی روی دومی هم دارد و آن شکست سرخپوشان برابر گل گهر و پیروزی سپاهان برابر پیکان است که کار را برای شاگردان گل محمدی سخت می‌کند و همه چیز به هفته آخر کشیده می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گل گهر سیرجان ساعت ۱۸ جمعه هفته جاری در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال برگزار می‌شود.

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