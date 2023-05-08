به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری با اشاره به بهرهبرداری از چهار طرح عمرانی و بندری در بنادر غرب، اظهارداشت: این چهار طرح شامل تسطیح و زیرسازی ۲ هکتار از اراضی دپو خودروهای ترانزیتی، تعمیرات اساسی ساختمان عملیات بندر، تعمیرات اساسی دیوارهای پیرامونی بندر و بهرهبرداری از مهمانسرا پس از تعمیرات اساسی است.
وی با اشاره به زیرسازی ۲ هکتار از اراضی دپوی خودروهای ترانزیتی با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال گفت: تحقق این مهم در افزایش عملکرد فعالیتهای بندری و دریایی نقش بهسزایی ایفا خواهد کرد.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در این راستا گفت: با توجه به جایگاه راهبردی بندرلنگه در حوزه مبادلات کالاهای فله و یخچالی و ترانزیت خودرو، توسعه اراضی و فراهم آوردن زیرساختهای لازم در این بنادر و همچنین توسعه زیرساختهای اقتصاد دریامحور میتواند رونق بیشتر اقتصادی منطقه و به تبع آن افزایش اشتغال در بندرلنگه را رقم بزند.
سالاری افزود: همچنین با توجه به اهمیت افزایش ضریب امنیتی و زیباتر شدن فضای شهری، دیوارهای پیرامونی بندر با اجرای دیوار و اصلاح و تعویض نردههای فلزی به طول حدود ۲ کیلومتر نیز با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال تعمیر و بازسازی شد.
به گفته وی؛ با توجه به تأثیر رطوبت هوا بر فرسودگی و زنگزدگی تأسیسات و تجهیزات داخلی ساختمانها، ساختمان عملیات دریایی و بندری اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه شامل تعویض سقف و اصلاح ساختمان اداری از طریق اجرای پارتیشن، تعویض سیستم تهویه و رنگ آمیزی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اضافه کرد: با توجه به فرسودگی ساختمان مهمانسرا و همچنین مناسب نبودن فضای داخلی، عملیات تعمیر و بازسازی و همچنین اصلاح پلان معماری برای بهبود کاربری از مردادماه سال ۱۴۰۰ آغاز و پس از اتمام عملیات اجرایی آن با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال این طرح در حال بهرهبرداری است.
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