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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۴۷

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان عنوان کرد؛

بهره‌برداری از چهار طرح عمرانی و بندری در بنادر غرب هرمزگان

بهره‌برداری از چهار طرح عمرانی و بندری در بنادر غرب هرمزگان

بندرلنگه - مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: چهار طرح عمرانی و بندری در حوزه بنادر با هدف افزایش توان عملیاتی، ایمنی و تخلیه و بارگیری کالا با تکیه بر توان داخلی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری با اشاره به بهره‌برداری از چهار طرح عمرانی و بندری در بنادر غرب، اظهارداشت: این چهار طرح شامل تسطیح و زیرسازی ۲ هکتار از اراضی دپو خودروهای ترانزیتی، تعمیرات اساسی ساختمان عملیات بندر، تعمیرات اساسی دیوارهای پیرامونی بندر و بهره‌برداری از مهمان‌سرا پس از تعمیرات اساسی است.

وی با اشاره به زیرسازی ۲ هکتار از اراضی دپوی خودروهای ترانزیتی با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال گفت: تحقق این مهم در افزایش عملکرد فعالیت‌های بندری و دریایی نقش به‌سزایی ایفا خواهد کرد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در این راستا گفت: با توجه به جایگاه راهبردی بندرلنگه در حوزه مبادلات کالاهای فله و یخچالی و ترانزیت خودرو، توسعه اراضی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم در این بنادر و همچنین توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دریامحور می‌تواند رونق بیشتر اقتصادی منطقه و به تبع آن افزایش اشتغال در بندرلنگه را رقم بزند.

سالاری افزود: همچنین با توجه به اهمیت افزایش ضریب امنیتی و زیباتر شدن فضای شهری، دیوارهای پیرامونی بندر با اجرای دیوار و اصلاح و تعویض نرده‌های فلزی به طول حدود ۲ کیلومتر نیز با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال تعمیر و بازسازی شد.

به گفته وی؛ با توجه به تأثیر رطوبت هوا بر فرسودگی و زنگ‌زدگی تأسیسات و تجهیزات داخلی ساختمان‌ها، ساختمان عملیات دریایی و بندری اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه شامل تعویض سقف و اصلاح ساختمان اداری از طریق اجرای پارتیشن، تعویض سیستم تهویه و رنگ آمیزی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اضافه کرد: با توجه به فرسودگی ساختمان مهمانسرا و هم‌چنین مناسب نبودن فضای داخلی، عملیات تعمیر و بازسازی و همچنین اصلاح پلان معماری برای بهبود کاربری از مردادماه سال ۱۴۰۰ آغاز و پس از اتمام عملیات اجرایی آن با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال این طرح در حال بهره‌برداری است.

کد مطلب 5773973

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