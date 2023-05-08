به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا، استاندار ایلام عصر یکشنبه در دیدار با مدیران یک شرکت سرمایهگذاری اظهار کرد: یکی از اولویتهای اساسی مجموعه دولت در استان ایلام حمایت از سرمایهگذاران است و برای رفع مشکلات و موانع پیش روی سرمایهگذاری از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ایلام مزیتها و ظرفیتهای بینظیری در حوزه گردشگری، کشاورزی و منابع طبیعی و نفت و گاز دارد، افزود: با تمام توان و در راستای تسهیل در امور سرمایهگذاری از سرمایهگذاران حمایت میکنیم.
بهرامنیا، یکی از ظرفیتهای مهم در سرمایهگذاری را حوزه کشاورزی عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد: یکی از راهبردهای اساسی دولت سیزدهم اتمام پروژههای نیمهتمام است و با استقرار مجموعه دولت در استان، از مجموع ۱۹ ایستگاه پمپاژ کشاورزی که مدت ۲۰ سال از عمر آنها گذشته بود، تعداد ۵ ایستگاه در طی یکسال گذشته مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
استاندار ایلام اضافه کرد: راهاندازی این تعداد ایستگاهها علاوه بر اشتغالزایی و توسعه محصولات کشاورزی، زمینه لازم برای سرمایهگذاری را نیز در مناطق مستعد فراهم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد، با تلاش سرمایهگذاران امید است در طی سال جاری حداقل در دو حوزه مستعد استان سرمایهگذاری صورت گیرد.
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