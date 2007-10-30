دکتر پرویز فارسیجانی مدیر کل پژوهشی و آموزشی و دبیر شورای معارف سیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره با تأکید بر اینکه به کتابهای دینی در حوزه کودک، نوجوان و جوان برای همه ذائقه ها و مخاطبان به اندازه کافی و فراوان توجه نشده است، اظهار داشت: در حوزه کتابهای دینی در عرصه مخاطبین خیلی با هدفهای روشن عمل نکرده ایم.

وی با بیان اینکه کتابهای دینی یا به صورت مستقیم پیام دارند و یا به صورت غیر مستقیم، تصریح کرد: در حوزه کتابهایی که غیر مستقیم عمل می کنند، هر کتابی که دارای یک پیام ارزشی، انسانی و الهی باشد یک کتاب دینی است، هر چند که اسم دینی نباشد و ظاهرش دینی نباشد. در واقع هر کتابی که در راستای تعالی اخلاق امت اسلامی و انسانی نوشته شده باشد، کتاب دینی است که با هر شکل و سابقه ای می تواند باشد.

فارسیجانی با اشاره به اینکه در کتابهای دینی که به مخاطب عرضه می شود، با وجود برخورداری از نقاط قوت، از ضعفهایی نیز رنج می برند، یادآور شد: فقدان یک مدیریت منسجم و فعال برای تعیین راهبردها، اهداف، سیاستها و برنامه های مناسب با شرایط روز در حوزه کتابهای دینی در کشور ما مشهود است.

وی دومین نقص کتابهای دینی را عدم هماهنگی بین ناشران دینی در چاپ کتابها خواند و افزود: موضوعات تکراری بدون نیاز جامعه، بدون توجه به شرایط و کتابهای قدیمی که به روز نیستند نشان می دهد ناشران دارای حوزه ای نیستند که به آنها خط دهد تا آنها هماهنگ و همسنگ عمل کنند.

دبیر شورای معارف سیما در ادامه عدم نو آوری و تطبیق با شرایط روز و مصلحتهای جامعه را از دیگر نقایص کتابهای دینی موجود خواند و تصریح کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که متأسفانه اثرگذاری شایسته و بایسته کتب دینی یکنواخت و یکدست نیست. برخی از کتابها بی اثر هستند، به گونه ای که بود و نبود آن تأثیر ندارد . در حالی که جامعه امروز ما کاملا نیازمند کتبی است که در حوزه ادبیات دینی، هنر دینی، کلام، فلسفه، عرفان، فقه و موضوعات دیگر باید اثرگذاری روشنی داشته باشد .

دبیر شورای معارف سیما عدم ارتباط با بیرون از کشور در حوزه اندیشه دینی را قابل توجه دانست وافزود: ارتباط ما با بیرون از کشور خود در حوزه اندیشه دینی و موضوعات دینی بسیار محدود است، این موضوع به روشنفکران ما واگذار شده و آنها با دیدگاههای خاصی به ارائه مباحث می پردازند که مورد توجه همه اقشار جامعه قرار ندارد.

فارسیجانی با اشاره به حمایت دستگاههای دولتی از نویسندگان در عرصه های مختلف اظهار داشت: فعال شدن دستگاههای تبلیغاتی و رسانه ای در جهت حمایت از آثار فاخر و ارزشمند دینی در عرصه های مختلف و تبلیغ مناسب به صورت فعالانه نکته ای اساسی است که متأسفانه به آن توجه نمی شود. همچنین باید با ایجاد مرکزی در دولت و حمایتهای مادی و معنوی در زمینه نشر دینی فعالانه عمل کرد.

وی در ادامه افزود: مجلس و شورای انقلاب فرهنگی می توانند به تشویق و ترغیب صاحبنظران در حوزه دینی در کشور بپردازند و در برنامه ریزی به کتابهای دینی اولویت دهند.