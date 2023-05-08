دستگیری عامل قدرت نمایی در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهارکرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر هنجارشکنی و سلب آسایش شهروندان توسط یکی از اراذل و اوباش در یکی از محله‌های شهر گرگان، بلافاصله مأموران یگان ۱۱۰ برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی گرگان افزود: با حضور مأموران در محل اعلام شده از سوی شهروندان مشخص شد که یکی از اراذل و اوباش به دلیل نامشخصی در حال قدرت نمایی با سلاح سرد و سلب آسایش مردم است که با مشاهده پلیس اقدام به فرار کرد.

وی گفت: با سرعت عمل و آمادگی بالای مأموران، متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

تجری با بیان اینکه پلیس اجازه قدرت نمایی به اوباش را نمی‌دهد، اضافه کرد: در این راستا پرونده تشکیل و متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.