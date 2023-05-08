حدود ۱۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی معلم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدی شب گذشته در مراسم بزرگداشت مقام معلم توسط دانشگاه تربیت معلم استان با تبریک هفته معلم خطاب به دانشجو معلمان بیان داشت: در آینده مسئولیتهای کوچک و بزرگی را بر عهده خواهید گرفت لذا از امروز باید آمادگیهای لازم را برای پذیرش این مسئولیتها در خود ایجاد کنید.
وی بیان کرد: الگوی من در زندگی پدر معلمم بوده است که در روستای حدود هفت سال مدیر آموزگار بود و همه سختیها را در این مدت پشت گذاشت تا توانست مرجع اهالی این روستا در انجام همه امور باشد.
به گفته وی یکی از روشهای کسب موفقیت، این است که آینده خود را هر کس تصویر سازی کند.
وی تصریح کرد: در هر مدل برای رسیدن به موفقیت یا باید آرزوهای خود را بسازیم و یا فردی را که آرزوهای ما در او متجلی است را به عنوان الگوی خود در زندگی انتخاب کنیم.
وی عنوان داشت: هر کس به اندازه آرزوهایی که دارد، در زندگی موفق خواهد شد و باید بدانیم که زندگی شوخی نیست و زودتر از آنچه که فکر میکنید، به قسمت جدی آن خواهید رسید.
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