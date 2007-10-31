کمبود نیروی حراستی موزه های استان مرکزی را دچار مشکل کرده است

محسن کریم علمدار در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه اعتبارات این بخش برای جذب نیروی حراستی و دیگر فعالیت ها کافی نیست افزود: درآمد حاصل از فروش بلیت موزه‌ها، کفاف هزینه‌های موجود را نمی‌دهد و موزه ها نیازمند حمایت بیشتر هستند.

وی تصریح کرد: سهم عمده اعتبارات سال جاری موزه‌های استان مرکزی، علیرغم نیاز به خرید و ارتقای وضعیت موزه‌ها، صرف مرمت و بازسازی این مراکز می‌شود.

علمدار اعتبارات امسال موزه‌های استان مرکزی را 400 میلیون ریال خواند و اظهار داشت: تقریبا تمام این بودجه به دلیل مشکلات ساختمانی، صرف ترمیم و بازسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی و تامین امکانات موزه‌ها شده است.

وی تعداد موزه‌های استان را هفت موزه عنوان کرد و اظهار داشت: موزه مردم‌ شناسی و باستان ‌شناسی چهارفصل اراک، موزه سالار محتشم خمین، موزه صنایع دستی حسن‌پور اراک، موزه هدایت اله وزیر آشتیان، موزه گنبد چهارسوق ساوه، موزه مسجد جامع ساوه، موزه آب نراق و موزه فرش حسن‌پور موزه‌های استان مرکزی است.

علمدار اضافه کرد: در کنار هفت موزه‌ای که در حال حاضر آثار آن به نمایش گذاشته شده است یک موزه خصوصی از آثار استاد باباخانی فلزکار بنام استان مرکزی نیز در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

مسئول موزه‌های سازمان استان مرکزی یادآور شد: بیشتر موزه‌های موجود در مکان‌های پررفت و آمد اراک و خیابان‌های اصلی قرار دارند و همین امر به افزایش بازدید کنندگان کمک کرده است.

وی استقبال مردم را از موزه‌ها مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این وجود تعداد موزه‌ها در استان محدود و همه شهرهای استان نیازمند ساخت موزه‌ هستند.

علمدار تصریح کرد: تبلیغات در جهت پررنگ‌کردن جاذبه موزه‌ مانند سایر استان‌ها کافی‌ نیست و با آثار برجسته‌ای از انواع سفال، سکه، و ... مربوط به دوره‌های قاجار و صفویه نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتری در این زمینه وجود دارد.