تهران در رقابتهای تکواندو پایتخت های جهان شرکت می کند

به گزارش خبرنگارمهر، این رقابتها روزهای 17 و18 آذرماه به میزبانی روسیه در مسکو و درچهار وزن المپیکی برگزار خواهد شد. هیئت تکواندو استان تهران با دعوت رسمی مسئولان تکواندو مسکو و موافقت فدراسیون تکواندو و اداره کل تربیت بدنی استان تهران دراین دوره ازمسابقات شرکت می کند.

مرتضی کریمی مربی پیشین تیم ملی هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت که نفرات اعزامی را از بین نفرات تیم های منتخب تهران که در رقابتهای المپیاد ایرانیان و جام صلح و دوستی حضور داشته اند، انتخاب خواهد کرد. اردوی آمادگی این تیم ازهفته آینده برگزارخواهد شد.

قراراست مراسم افتتاحیه با حضور ولادمیرپوتین رئیس جمهور روسیه برگزار شود و تا به حال حضور 30 پایتخت جهان در این رقابتها قطعی شده است.