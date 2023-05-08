توقیف سه اتوبوس حامل سوخت قاچاق در بم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسف سلیمانی گفت: در پی اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با اولویت اتوبوس‌های مسافربری حامل کالا و سوخت قاچاق، مأموران مبارزه با کالا قاچاق و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی، حین کنترل خودروهای عبوری در مسیر ارتباطی بم - زاهدان به سه دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ سلیمانی افزود: در بازرسی از این اتوبوس‌ها مأموران متوجه تعبیه حرفه‌ای باک‌های اضافی به منظور حمل سوخت قاچاق شدند و مقدار ۱۶ هزارو ۶۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی را کشف کردند.

وی گفت: سه متهم این نوع قاچاق به مراجع قضائی معرفی شدند.