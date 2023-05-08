حجاج کرمانی با ۱۴ سورتی پرواز به سرزمین وحی منتقل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جزینیزاده گفت: حجاج استان کرمان امسال با ۱۴ سورتی پرواز توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.
جزینیزاده از آمادگی حوزههای هوانوردی و فرودگاهی فرودگاه بینالمللی کرمان برای اعزام زائران حج تمتع در سال ۱۴۰۲ خبر داد و بیان کرد: امسال حدود ۳ هزار و ۲۰۰ نفر زائر و عوامل از استان کرمان به این سفر معنوی اعزام میشوند.
مدیرکل فرودگاههای استان کرمان با بیان اینکه این زائران در قالب ۲۰ کاروان با ۱۴ سورتی پرواز به حج تمتع اعزام میشوند، گفت: کوچکترین زائر استان کرمان ۹ ماهه از شهرستان سیرجان و بزرگترین زائر ۹۵ ساله از کرمان هستند.
وی با اشاره به اینکه این زائران از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ خردادماه از فرودگاه بینالمللی کرمان، به سرزمین وحی اعزام خواهند شد، ادامه داد: کاروانهای حجاج کرمانی مدینه قبل هستند.
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