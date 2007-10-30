مصطفی رحماندوست، دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "اگر فرصتی پیش آید ادبیات عامیانه و مکتوب را استخراج خواهیم کرد و در اختیار گروه های نمایشی می گذاریم تا با آنها آشنا شوند. ما این ادبیات و کتاب‌ها را مناسب نمایشنامه‌نویسی کودک و نوجوان می‌دانیم."

رحماندوست در خصوص نبود شعر کودک در جشنواره تئاتر این گروه سنی یادآور شد: "امسال به فکر افتادم جایزه شعر هم به جشنواره اضافه شود. متأسفانه این اتفاق نیفتاد، اما به طور حتم سال بعد این کار را می‌کنم. موسیقی و شعر ما در تئاتر کودک بسیار سطحی و ساده است."

وی افزود: "امسال از سودابه سالم و شکوه قاسمیان در زمینه موسیقی و شعر دعوت کردیم تا با بچه های تئاتری صحبت کنند. وجود این دوستان و مباحث اهمیت این مقوله را نشان می‌دهد. می‌خواهم در دوره بعدی جشنواره علاوه بر جایزه نویسندگی، جایزه شعر را هم داشته باشیم تا خلاء شعر کودک در جشنواره از بین برود."

وی اجرای 210 نمایش در سطح کشور را یکی از تفاوت های عمده جشنواره چهاردهم با دوره‌های قبلی بخصوص دوره سیزدهم نام برد و خاطر نشان کرد: "خوشحالی ما این بود که دوره نمایشنامه‌خوانی را در فراخوان و بازبینی جشنواره حذف کردیم و 210 فیلم اجرای گروه ها را دیدیم که به این صورت جشنواره برای انگیزه دادن به گروه ها مؤثر واقع شد. امسال بخش ویژه را اضافه کردیم که در آن از چهار پیشکسوت تئاتر کودک دعوت به همکاری کردیم."

دبیر جشنواره ایجاد روحیه جدید در تئاتر کودک را با رشد دانه‌ها در خاک هنگام فصل بهار مقایسه کرد و افزود: "در اصفهان حدود 75 اجرای نمایش خیابانی داریم که این خود نشان دهنده روحیه تئاتری در اصفهان است. ما پوستر جشنواره پانزدهم را طراحی کرده ایم و در اختتامیه جشنواره چهاردهم از آن رونمایی می کنیم. ستاد جشنواره نیز این آمادگی را دارد که جشنواره پانزدهم را به صورت بین‌المللی برگزار کند و اگر امکانات مورد نظر فراهم باشد سال آینده به تمام جشنواره‌های معتبر دنیا فراخوان خواهیم داد."