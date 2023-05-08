جامعه امروز نیازمند روحیه و تفکر جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری صبح دوشنبه در دیدار با جمعی از جهادگران استان یزد با حضور فرمانده سپاه الغدیر و رئیس بسیج سازندگی استان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بر اساس یک روحیه جهادی شکل گرفت و امروز نیز استکبار جهانی از این روحیه هراس بسیار دارد.

وی عنوان کرد: امروز اگر به دنبال تداوم و استمرار انقلاب اسلامی هستیم، باید روحیه جهادی در میان مردم تقویت شود زیرا روحیه جهادی، نماد ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

ناصری با بیان اینکه جامعه امروز که با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه است، افزود: جامعه ما می‌تواند با روحیه جهادی رشد کند و آنچه امروز به آن نیازمندیم، تقویت روحیه و تفکر جهادی است.

امام جمعه یزد با شاره اینکه روحیه جهادی در بردارنده روحیه قناعت، تلاش، کوشش و ایثار است، عنوان کرد: جهادگران مجموعه‌ای از ایثار، قناعت و تلاش هستند که این ویژگی‌های انسانی قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه برخی انسان‌ها مظهر و نماد واقعی جهادگری هستند و روحیه جهادی و انقلابی آنها مثال زدنی است، اظهار داشت: شهید سردار سلیمانی و امثال او، مصداق واقعی و بارز جهادگران هستند و نه تنها در عرصه نظامی بلکه در سایر عرصه‌های سازندگی، خدمت رسانی، امدادرسانی و فرهنگی نیز اقدامات فراموش نشدنی بسیاری انجام دادند.

ناصری تاکید کرد: جهادگران استان یزد، شهید سلیمانی را به عنوان یک الگوی موفق و کامل در عرصه جهاد و خدمت رسانی مدنظر قرار دهند و سیره این شهید والامقام را دنبال کنند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد همچنین به بیان خاطراتی از جهادگران پرداخت و افزود: ایثار و تلاشگری، ویژگی مشترک همه جهادگران است.

خدمت رسانی جهادگران در بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی

فرمانده سپاه الغدیر یزد نیز در این دیدار به بیان اقدامات بسیج سازندگی استان یزد در طول یک سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان یزد، دغدغه‌ای جز رفع محرومیت و خدمت رسانی به مردم ندارد.

سردار زارع کمالی بیان کرد: جهادگران استان یزد در عرصه‌های مختلف از امدادرسانی در سیل، اجرای پروژه‌های آبرسانی، کارگاه‌های اشتغالزایی و … ورود کرده‌اند.