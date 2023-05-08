فعالان فضای مجازی برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی همت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی ظهر امروز دوشنبه در نشست صمیمی با مدیران صفحات مجازی پرمخاطب استان با تاکید بر لزوم زمان شناسی و تولید و ارائه محتوای بروز و متناسب با ذایقه و زبان هر قشر و طیفی اظهار داشت: این امر در شرایط کنونی بسیار مهم است چون فضای مجازی وضعیتی را ایجاد کرده که در آن صدای یک سطل ماست بیشتر از گلوله و توپ شنیده می‌شود و در فضایی قرار داریم که با وجود دستاوردهای متعدد نظام در حوزه‌های مختلف، نه تنها این دستاوردها دیده و شنیده نمی‌شوند بلکه دشمنان با پررنگ کردن ناکارآمدی‌ها و برخی نقاط ضعف مدام بر طبل یاس و ناامیدی جامعه می‌کوبند.

وی بر لزوم کار شبکه ای برای مقابله با این روند تاکید و تصریح کرد: تحقق این مهم نیازمند همراهی افراد دغدغه مند فعال در فضای مجازی است و در این مسیر باید به موضوع روایت اول توجه جدی داشت و مجموعه تبلیغات اسلامی نیز آمادگی لازم برای همکاری کامل با فعالان فضای مجازی در مناطق مختلف استان و حتی برگزاری دوره‌های آموزشی و تأمین محتوای مورد نیاز در شهرستان‌ها را دارد چرا که ضعف اصلی در این بخش موضوع بازنشر محتوا و فعالیت هدفمند شبکه ای برای تبدیل این محتوا به گفتمان در سطح جامعه است.

گفتنی است حاضران در این جلسه به عنوان مدیران صفحات مجازی پرمخاطب آذربایجان شرقی ضمن ارائه نکته نظرات خود بر لزوم تولید محتوای قوی و هدفمند، کار تیمی و واحد نیروهای انقلابی و متعهد در عرصه جهاد تبیین، پرهیز از تمرکزگرایی و نگاه متوازن به شهرستان‌ها، مساله شناسی محلی، کشوری و قشری و پاسخ دهی مناسب به این مسائل با لحاظ اولویت‌ها، محتواشناسی، مردمی سازی و استفاده هنرمندانه از ابزارهایی چون زبان طنز در تولید محتوا و انتقال مفاهیم تاکید کردند.