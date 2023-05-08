آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از گذر امواج ناپایدار با ماهیت تندری از عصر امروز دوشنبه تا عصر چهارشنبه از منطقه البرز مرکزی است.
وی بیان کرد: به موجب آن وزش باد شدید و گرد و خاک، رگبار و رعد و برق و تگرگ در منطقه پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز کمی تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و در عصر پارهای نقاط بارش پراکنده است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۰ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۲۲ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز کمی تا نیمهابری، بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک، عصر پارهای نقاط بارش پراکنده است.
بهاروند احمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۸ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۷ متر بر ثانیه است.
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