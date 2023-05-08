به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی صبح دوشنبه در سی و پنجمین جلسه این کمیسیون که با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص بررسی پیاده راه‌های شهری برگزار شد، گفت: از سوی معاونت شهرسازی در خصوص پنج نقطه از سطح شهر کرج از جمله خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان شهدا تا میدان کرج، محدوده پیاده راهی امامزاده حسن (ع) و اتصال آن به خیابان دانشکده جنوبی، خیابان امیری، پیاده راه شهرک شهید ایرانی، خیابان آزادی رجایی شهر که بر اساس طرح تفصیلی مصوب به عنوان پیاده راه توضیحاتی داده شد و با توجه به سنوات گذشته در این خصوص مشاوره، مورد مطالعه، بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که متأسفانه همچنان شهر کرج از یک پیاده راه استاندارد برخوردار نیست.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل اضافه کرد: خیابان آزادی رجایی شهر به عنوان یک پیاده راه محسوب نمی‌شود در واقع فقط تعریض پیاده رو در این معبر صورت گرفته است.

رحیمی ضمن تاکید برای داشتن یک پیاده راه از لحاظ استانداردهای شهرسازی، عمرانی و ترافیکی در شأن شهروندان عزیز اظهار داشت: در بررسی پیاده راه‌های ذکر شده مقرر شد جلسه‌ای مشترک بین دو کمیسیون شهرسازی و عمران و همچنین با پیگیری معاونت فنی و عمرانی برگزار شود تا هر چه سریع‌تر به جمع بندی فنی رسیده و در ۶ ماه اولیه سال عملیات اجرایی یک پیاده راه آغاز شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج افزود: پس از بحث‌های فنی طولانی در کمیسیون، از محل‌های مورد مطالعه و بررسی شده سه پیاده راه شهرک شهید ایرانی، تکمیل و تبدیل شدن پیاده رو خیابان آزادی رجایی شهر به پیاده راه و فاز اول خیابان امامزاده حسن (ع) به عنوان پیاده راه انتخاب شده تا مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد و در جلسات بعدی با حضور این دو کمیسیون بتوان در نهایت برای یک پیاده راه با محوریت انسانی در محل مناسب و اجرایی شدن آن تصمیم گیری کرد.