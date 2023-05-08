کلاهبرداری با لینک جعلی سهام عدالت/ تخلیه حساب بانکی با یک کلیک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی عمران فر صبح دوشنبه در گفت و گو خبرنگاران افزود: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتای استان، این فرد از خالی شدن حساب بانکی خود پس از کلیک کردن بر روی لینک جعلی خبر داد.
وی ابراز داشت: برای احقاق حق و حقوق این شهروند خسارت دیده و در بررسیهای اولیه مشخص شد که شاکی پیامی به عنوان ثبت نام سهام عدالت دریافت میکند و بر روی لینک جعلی کلیک کرده و این اقدام موجب خارج شدن پول از حساب بانکی خود میشود.
عمران فر در خصوص شگرد جدید برداشت از حساب از سوی مجرمان سایبری با ارسال پیامک سهام عدالت حاوی لینک جعلی در پیامرسان «واتساپ» هشدار داد.
عمران فر با اشاره به جزئیات این کلاهبرداری، گفت: این فرد برای اینکه به محتویات ثبت نام سهام عدالت دسترسی پیدا کند، پس از وارد شدن به لینک ارسالی جهت پرداخت هزینه ثبت نام اطلاعات بانکی خود را وارد میکند که بلافاصله از حساب بانکی وی به مبلغ ۵۱۰ میلیون و دویست و ۵۰ هزار ریال برداشت غیرمجاز صورت میگیرد.
رئیس پلیس فتای استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای دقیق و همچنین اقدام به موقع و سریع کارشناسان پلیس فتا و پس از هماهنگی با مقام قضائی، مبلغ برداشتی ابتدا در حساب مقصد مسدود و به حساب فرد قربانی بازگردانده شد.
وی افزود: پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.
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