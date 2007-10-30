حجت الاسلام محمدی عراقی: رایزنی های فرهنگی و سفارتخانه ها موازی کاری نداشتند / امیدوارم با حمایت دولت امکانات بیشتری برای سازمان جذب شود

محمود محمدی عراقی رئیس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد شایعاتی درباره برکناری و یا استعفایش از این سمت، گفت: اگر کسانی که این شایعات را می سازند اساسنامه سازمان را مطالعه می کردند، پاسخ روشن و شفاف این سوال در آن بود؛ در این اساسنامه سیر تغییر و انتخاب رئیس سازمان از قانونمندی خاصی تبعیت می کند. اولاً یک شورای عالی دارد که اعضای آن - چه حقیقی و چه حقوقی - منصوب مقام معظم رهبری هستند و رئیس سازمان هم توسط وزیر ارشاد به شورا پیشنهاد می شود و پس از بحث و بررسی درباره او، انتخابش به رای گذاشته می شود و در صورت موافقت شورای عالی و بعد از تائید رهبری، حکمش برای سه سال صادر می شود که من هم دو دوره انتخاب شدم و 6 سال در سمت ریاست سازمان بودم.

وی درباره نحوه انتخاب رایزنی های فرهنگی نیز افزود: این کار نیز براساس آئین نامه ای که سیری کاملاً قانونمند دارد انجام می شود و بسیاری از مطالبی که درباره رایزنی های فرهنگی گفته می شود، ناشی از کمبود اطلاعات و بی انصافی است و به همین خاطر ما کاملاً آماده ایم که هر نوع پیشنهادی را در این زمینه بپذیریم و آن را بررسی کنیم. نماینده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سفیر ایران است و در دوره من هم کمترین مشکل در زمینه موازی کاریها وجود داشت.

رئیس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با واقعی خواندن مشکل کمبود بودجه این سازمان در دو دوره ریاست او، اضافه کرد: ما با مشکل کمبود بودجه مواجه بودیم اما این همه مشکلات ما نبود؛ وقتی من در سال 80 این مسئولیت را پذیرفتم، سازمان که ریاست آن را آیت الله تسخیری بر عهده داشت، با مشکل شدید بودجه ای مواجه بود و در واقع کل بودجه سازمان 5/3 میلیون دلار بود و حتی همین مبلغ هم به طور کامل پرداخت نشده بود و الان بودجه این سازمان بیش از 30 میلیون دلار است. با وجود این افزایش چشمگیر این میزان اعتبار نیز کفاف ما را نمی دهد چرا که ما 60 رایزنی فرهنگی داریم. یک نمایندگی فرهنگی در کشوری دیگر با 500 هزار دلار اعتبار، حتی نمی تواند هزینه های جاری اش را پرداخت کند چه برسد به اینکه کار فرهنگی کند و اصلاً با چنین مبلغی چه کاری می تواند بکند؟

محمدی عراقی درباره درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کاهش نیروی های ستادی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: بر اساس ضوابط قانونی موظف به تعدیل نیرو بودیم و سازمان مدیریت از ما خواسته بود که نیروهای ستادی خود را به 500 نفر برسانیم و ما این امر را پذیرفتیم و باید بعضی از نیروهایمان را با وجود با سابقه بودن، تعدیل می کردیم. از این جهت من از رئیس جدید می خواهم که در این ریزش نیرو ذره ای از حق و حقوق نیروهای تعدیلی پایمال نشود.

وی همچنین در خصوص نحوه و میزان پرداختی های پرسنل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: یک نفر کارمند حتماً نباید اضافه کار کند چرا که ممکن است سازمان مربوطه اصلاً کار اضافه نداشته باشد و حتی ممکن است برای 8 ساعت مقرر کاری شان هم، کار نباشد اما پرسنل سازمان حقوق و مزایای خود را به طور کامل دریافت کرده اند.

حجت الاسلام محمدی عراقی خاطرنشان کرد: نقطه قوت ما در روابط بین المللی فرهنگ ماست؛ ما نمی توانیم در حوزه نظامی، تکنولوژیکی، اقتصادی و تجارت بین المللی در دنیا و حتی منطقه حرف اول را بزنیم اما در حوزه فرهنگ، ادب، هنر و دین حرف برای گفتن داریم و می توانیم مطرح باشیم کما اینکه هستیم.

وی ادامه داد: منافع ملی ما اقتضا می کند که برای توسعه روابط فرهنگی با کشورهای دیگر سرمایه گذاری بیشتری بکنیم و مراجع تصمیم گیری در کشور اعم از دولت، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و جاهای دیگر باید با رویکرد بین المللی وسیعتری به این مساله نگاه کنند، البته اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع توجه کرده و با تاسیس یک مرکز برای ترجمه از زبان های فارسی به زبان های دیگر موافقت کرده و در همین راستا کارهای بزرگتری باید انجام بگیرد.

رئیس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وجود هر نوع موازی کاری را در فعالیت های رایزنی های فرهنگی و سفارتخانه های ایران رد کرد و گفت: در حال حاضر می توانم بگویم که هیچ نوع موازی کاری در این خصوص وجود ندارد چون فعالیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج از کشور به دو شکل است؛ یک شکل آن رایزنی های فرهنگی است که در سفارتخانه ها مستقرند و شکل دیگر آن نیز در قالب خانه های فرهنگ در کشورهایی است که روابط گسترده تری با آنها داریم مانند هند، پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای آسیایی و آسیای مرکزی. این خانه ها از نظر فیزیکی در ساختمان های سفارتخانه ها واقع نشده اند و با توجه به اینکه مردم آسانتر از سفارتخانه ها - به دلیل اینکه مکانی سیاسی و دیپلماتیک اند - می توانند به خانه های فرهنگ رفت و آمد کنند، میزان موفقیت آنها هم بیشتر است.

محمدی عراقی درباره فعالیت مراکز گسترش زبان فارسی در کشورهای دیگر اضافه کرد: درحال حاضر حدود 200 اتاق ایران در دانشگاه های کشورهای مختلف داریم و خوشبختانه با استقبال خوبی هم روبرو شده اند. در کل الان هیچ گونه موازی کاری در فعالیت های سازمان در خارج از کشور نمی بینم. البته با توجه به پذیرش فرهنگ و تمدن ما از سوی مردم کشورهای مختلف و استقبال چشمگیر آنها از فعالیت های سازمان، ما و سفارتخانه ها هر میزان کار کنیم باز هم کم است. در واقع مشکلی که ما از این نظر داریم، کمبود امکانات و نیروهای فرهنگی است که به زبان و فرهنگ کشورها مسلط اند. اگر ما نیرو و امکانات داشته باشیم، در کشور چین هم که بیش از یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت دارد، مانعی برای کار فرهنگی نداریم؛ در حالی که فقط یک رایزنی فرهنگی در پکن داریم و نمی توانیم همه جمعیت آن را پوشش دهیم.

وی در ادامه درباره انتصاب مهدی مصطفوی به عنوان رئیس جدید سازمان گفت: همه شرایط و ایده آل ها با هم قابل جمع نیست. باید در مجموع درنظر گرفت که یک فرد چه صلاحیت هایی دارد. من این انتخاب را با توجه به شرایط فعلی کشور یک فرصت می دانم؛ هم برای سازمان و هم برای توسعه روابط فرهنگی با کشورهای منطقه و جهان، چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری به نیازمند تقویت این گونه روابط هستیم. از سوی دیگر باید گفت بدون پشتیبانی مستمر دولت، مجلس و شخص رئیس جمهور، موفقیت سازمان امکان پذیر نیست و فرد صرف نظر از روحانی بودن یا نبودنش هر اندازه هم قوی باشد، نمی تواند این انتظار را برآورده کند.

محمود محمدی عراقی ضمن اعلام آمادگی برای در اختیار قرار دادن تجربیات خود به مصطفوی، افزود: با توجه به حکم مقام معظم رهبری من همچنان عضو حقیقی شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستم و به عنوان یک عضو و با کمال میل و اشتیاق انجام وظیفه خواهم کرد اما فعلا در سازمان مسئولیت اجرایی نخواهم داشت و مایلم بیشتر به امور فرهنگی که علاقه شخصی ام است - مانند کارهای پژوهشی و آموزشی - بپردازم.