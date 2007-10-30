جت هیدروژنی بدون سرنشین در ارتفاع بالای بوئینگ پرواز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این هواپیمای فوق مدرن در شرایط شبیه سازی شده ای از ارتفاع 65 هزار فونی توانست آزمایشات مورد نظر را با موفقیت سپری کند.

این آزمایش طی سه روز و با استفاده از موتور هیدروژنی ساخت شرکت فورد آمریکا انجام شد و با توجه به موفقیت به دست آمده دانشمندان گام بلند دیگری را به سوی تحقق ایده طراحی و ساخت سیستم های پروازی بدون سرنشین با قابلیت پرواز یک هفته ای و حمل تا یک تن بار برداشته اند.

بر اساس گزارش گیزمگ، این آزمایش موفقیت آمیز تأییدی بر امکان اطمینان به عملکرد سیستم موتوری هیدروژنی و استفاده از آن در پروازهای با برد و ارتفاع بالا محسوب می شود.

کارشناسان و مهندسان بوئینگ همچنین اعلام کردند راندمان سوخت این هواپیمای هیدروژنی فراتر از انتظارات بوده است.