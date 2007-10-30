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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

جت هیدروژنی بدون سرنشین در ارتفاع بالای بوئینگ پرواز کرد

جت هیدروژنی بدون سرنشین در ارتفاع بالای بوئینگ پرواز کرد

شرکت بوئینگ با به پرواز درآوردن موفقیت آمیز هواپیمای جت هیدروژنی بدون سرنشین پرواز در بالاترین ارتفاع، گام در عرصه نوینی از تحولات صنایع هواپیمایی گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این هواپیمای فوق مدرن در شرایط شبیه سازی شده ای از ارتفاع 65 هزار فونی توانست آزمایشات مورد نظر را با موفقیت سپری کند.

این آزمایش طی سه روز و با استفاده از موتور هیدروژنی ساخت شرکت فورد آمریکا انجام شد و با توجه به موفقیت به دست آمده دانشمندان گام بلند دیگری را به سوی تحقق ایده طراحی و ساخت سیستم های پروازی بدون سرنشین با قابلیت پرواز یک هفته ای و حمل تا یک تن بار برداشته اند.

بر اساس گزارش گیزمگ، این آزمایش موفقیت آمیز تأییدی بر امکان اطمینان به عملکرد سیستم موتوری هیدروژنی و استفاده از آن در پروازهای با برد و ارتفاع بالا محسوب می شود.

کارشناسان و مهندسان بوئینگ همچنین اعلام کردند راندمان سوخت این هواپیمای هیدروژنی فراتر از انتظارات بوده است.

کد مطلب 577454

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