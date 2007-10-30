علیرضایی، مبرز، بیداریان و تیم 4 در 50 متر مختلط به فینال راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این رقابت ها که در استخر مسافت کوتاه مرکز المپیک ماکائو برگزار می شود امروز با ثبت 2 رکود جدید ملی و حضور شناگران کشورمان در فینال 3 ماده همراه بود.



• صبح امروز، حمیدرضا مبرز با ثبت زمان 43/23 ثانیه و محمد بیداریان با زمان 44/23 ثانیه در 50 متر آزاد به فینال راه یافتند.

رکورد 50 متر آزاد استخر 25 متر (مسافت کوتاه) امروز 2 بار توسط این دو شناگر جا به جا شد و سرانجام رکورد جدید ملی به نام حمیدرضا مبرز با زمان 43/23 ثانیه ثبت شد و رکورد ملی کشور( 90/23 ثانیه) که متعلق به خودش بود را به میزان 47 صدم ثانیه کاهش داد.

• در ماده 100 متر قورباغه محمد علیرضایی با زمان 70/03/01 دقیقه راهی فینال شد.

• در 4 در 50 متر مختلط تیمی تیم ایران متشکل از ( شاهین برادران،محمد بیداریان، محمد علیرضایی وحمید رضا مبرز ) با زمان 11/44/1 دقیقه فینالیست شد (رکورد این ماده قبلاً در کشور ثبت نشده بود و زمان 11/44/1 دقیقه به عنوان رکورد ملی جدید کشور به ثبت رسید).



فینال این رقابتها امروز از ساعت 15 آغاز می شود. مسابقات شنا تا جمعه 11 آبان ماه جاری ادامه خواهد داشت.