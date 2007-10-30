به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مجموعه قرار است توسط بخش خصوصی و با مشارکت شهرداری قم در زمینی به‌ مساحت 32 هزار متر مربع در بوستان 160 هزار هکتاری غدیر احداث شود که آغاز عملیات ساخت آن در مراسمی با حضور استاندار قم، شهردار و برخی از مدیران استان صورت پذیرفت.



در این مراسم استاندار قم با بیان اینکه شهر قم در حال حاضر به یک کلان‌شهر تبدیل شده است گفت: قم از نظر جمعیتی رشد فزاینده‌ای یافته است و باید کلیه امکانات و لوازم جهت رفاه و آسایش شهروندان مهیا گردد.



عباس محتاج با اشاره به اینکه ضریب رشد جمعیت استان قم از متوسط کشور بیشتر است، افزود: از هم‌اکنون باید برای 10 سال آینده قم برنامه ریزی جامع و اساسی صورت گیرد. قم سالانه پذیرای چندین میلیون زائر است لذا باید امکانات لازم جهت اقامت زائرین و مجاورین حضرت فراهم گردد.



وی ضمن تاکید بر مهیا نمودن امکانات رفاهی و تفریحی در اطراف حرم مطهر افزود: باید نقاط جاذب را در کنار حرم مطهر ایجاد و کلیه امکانات رفاهی و تفریحی زائرین در کنار حرم مهیا شود تا زائر علاوه بر پرداختن به مسائل معنوی و روحی مدت زمان بیشتری را در قم سپری نماید و باید به ظرفیت اقتصادی زائر نیز توجه شود.



استاندار قم در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از همت شهرداری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: امیدواریم عملیات احداث این پروژه به اتمام برسد تا زائرین و همشهریان بتوانند اوقات فراغت خود را به بهترین نحو در این مکان سپری نمایند.

