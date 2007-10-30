برنامه هفته چهارم رقابت های لیگ برتر واترپلو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برتر واترپلو، عصر پنج شنبه در آبادان تیم صنعت نفت آبادان میزبان قهرمان فصل قبل، مناطق نفت خیز جنوب (گچساران) خواهد بود و هیئت شنای گیلان در تبریز به مصاف شهرداری تبریز می رود.



جمعه هفته جاری نیز 3 مسابقه انجام خواهد شد. در زنجان دانشگاه آزاد ابهر میزبان شهدای ذغال سنگ کرمان است، تربیت بدنی فارس در شیراز به دیدار دانشگاه آزاد تهران می رود و در استخر آزادی تهران ، ایران توسعه کرج میزبان نفت امیدیه خواهد بود. این بازی ها رأس ساعت 15 آغاز می شود.



هفدهمین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور با حضور 11 تیم در 2 گروه پیگیری می شود.

کد مطلب 577463