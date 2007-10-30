2857 تن گوشت قرمز در تالش تولید شد

منوچهر غفارپور در گفتگو با خبرنگارمهر در تالش، افزود: ارزش اقتصادی این میزان گوشت تولیده شده، 185 میلیارد ریال است.

وی اظهارداشت: تولید این مقدار گوشت قرمزنسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد بیشتر بوده است.

غفارپور با بیان اینکه از خردادماه سال 85 تاکنون 15 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قالب بنگاههای زودبازده به 253 دامدار منطقه پرداخت شده است، گفت: با صرف این مقداراعتبار91 واحد دامداری سنتی منطقه با ظرفیت یک هزار ر 902 راس گاو، گوسفند و گوساله به صنعتی تبدیل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی تالش همچنین از بازسازی 37 کارخانه شالیکوبی در تالش خبرداد و افزود: برای بازسازی این تعداد کارخانه یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی، تعداد کارخانه های برنجکوبی تالش را 96 واحد عنوان کرد و گفت: برای نوسازی وتجهیز سایر کارخانه های برنجکوبی فرسوده این منطقه 83 میلیارد ریال اعتبار نیاز است .

وی ادامه داد: از 96 کارخانه موجود در تالش شش کارخانه برنجکوبی مدرن و صنعتی است که از دو سال گذشته راه اندازی شده که با فعالیت آنها ضایعات برنج در این شهرستان چهاردرصد کاهش یافته است.

تالش 400هزار راس دام و 15 هزار هکتار شالیزاردارد.