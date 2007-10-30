8500 جلد سند مالکیت روستایی در گیلان صادر شد

سعید توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: این تعداد اسناد صادر شده در راستای اجرای ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه است.

وی درباره صدور مالکیت اراضی روستایی استان نیز خاطرنشان کرد: با توجه به ماده 133 باید شوراهای اسلامی روستاها با سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هماهنگی لازم را انجام داده و بنیاد مسکن پس از نقشه برداری کل روستاها، نقشه را به اداره ثبت تحویل و در هیئت، بررسی و رای صادر شود.

توحیدی بیان داشت: برای صدور سند مالکیت روستایی تا سال 83 متقاضیان از طریق ماده 147 اقدام می کردند اما مهلت ثبت نام این ماده در 25 آذر 83 به پایان رسید.

وی عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد کشور، تمهیداتی از قبیل ارسال لایحه به مجلسف در صدد تمدید این قانون است.

این مسئول یادآور شد: با تمدید مجدد قانون، متقاضیان روستایی با مدارکی که در قانون پیش بینی شده نسبت به اخذ سند مالکیت خود اقدام خواهند کرد اما در حال حاضر گرفتن سند مالکیت بر اساس برنامه چهارم توسعه از طریق جهاد کشاورزی مقدور است.

توحیدی همچنین در ادامه با اشاره به منابع ملی استان ادامه داد: گیلان یک میلیون و 17 هزار هکتار منابع ملی دارد که برای 900 هکتار آن سند مالکیت صادرشده و 117 هزار هکتار آن هنوز فاقد سند مالکیت است.

140 دفتر اسناد رسمی در استان گیلان فعال است.