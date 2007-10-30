یک فوریت طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، شورای عالی استان ها که براساس قانون اساسی اجازه ارائه طرح برای تصویب

قانون به مجلس را دارد، امروز نخستین بار طرحی درباره اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب را با درخواست قید دو فوریت به مجلس آورد که نمایندگان پس از مخالفت با دو فوریت فقط به یک فوریت ان رای موافق دادند.

مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها صبح امروز این طرح را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بررسی این طرح شورای عالی استانها را در دستور کار داشتند که پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با این طرح شورای عالی استانها و سخنان مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با 111 رای موافق، 67 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر موافقت نکردند و مجلس برای یک فوریت این طرح وارد رای گیری شد که یک فوریت این طرح با 155 رای موافق ، 29 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید.

در مقدمه توجیهی این طرح چنین آمده است: با عنایت به اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها شورای انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 3/3/59 قانوین در این خصوص تصویب نمود که در زمان خود تا حدودی پاسخگوی نیازهای شهرها بود. لیکن با گذشت زمان و نیز حساسیت فوق العاده حفظ فضاهای سبز و باغات و بوستان ها در محدوده قانونی و حریم شهرها و کلانشهرها و به منظور تشویق شهروندان درنگهداری وتوسعه فضاهای سبز و پیشگیری از تخریب و نابودی باغات، بوستان ها و زمین های مشجر، بازنگری در قانون مذکور ضروری به نظر می رسد این مسئله از سویی نیز با توجه به ضرورت حفظ و گسترش فضاهای سبز در شهرها جلوه ویژه ای می یابدو هم اکنون به خاطر خلا یا ابهامات موجود در قوانین شاهد از بین بردن فضاهای سبز و سو استفاده های دیگر نیز می باشیم.

از این رو ضروری است تا به منظور رفع ابهامات موجود در قوانین در زمینه فضاهای سبز شهری، جلوگیری از قطع بی رویه درختان در فضاهای سبز شهرها، گسترش فضای سبز در محدوده حریم قانوین شهرها پیشنهادات شوراها و شهرداریهای کشور دراین خصوص که پس از کار کارشناسی و توجه به متضیات شهری تدوین یافته مورد توجه قرار گیرد و جایگزین لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز که در شهرها مصوب 3/3/59 گردد.

بنا بر این گزارش، در صورت تصویب نهایی این طرح هر کس بدون کسب مجوز از شهرداری و بر خلاف مقررات مرتکب قطع یا از بین بردن درختان مشمول این قانون شود ، به حبس تعزیری از سه ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب تعداد نوع و محیط از 50 هزار تا یک میلیون تومان محکوم خواهد شد .

علاوه بر این عبارات دیگری از قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها متناسب با جلوگیری از تخریب فضای سبز شهرها در این طرح اصلاح شده است

این گزارش می افزاید؛ مهندس مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها که برای دفاع از این طرح در جلسه علنی امروز مجلس حاضر شده بود، در دفاع از این طرح اظهار داشت: حفظ فضای سبز و باغات که یکی از ضروری ترین نیازهای حیات انسانی است، نیاز به مقدمه ندارد.

وی افزود: حیات انسانها به فضای ساز و ریه تنفسی سالم نیازمند است و فضای سبز و باغات از حیاتی ترین مسائل انسانی است که نیازهای به توضیح ندارد.

چمران خاطرنشان کرد: آمار و سرانه شهرها در حفظ فضای سبز شرایط مناسبی ندارد مثلا در مطنقه 10 شهر تهران سرانه فضای سبز زیر یک متر مربع است در حالی که استانداردهای جهانی فضای سبز باید 12 متر مربع باشد.

وی کمبود فضای سبز و باغات را مسبب امراض و آلودگی های فراوان دانست و گفت: نتیجه این می شود که گورستانهای ما فراوان تر می شود. بیماران قلبی ما به خاطر نبود فضای سالم و آلودگی هوای شهر است . تهران که یک باغ شهر بود. امروز یک شهر آهن آگین و دود آگین است.

چمران یاد آور شد: کلانشهرهای ما همه از این مشکل رنج می برند باغات شهرهای شیراز، اردبیل ، تبریز و کرمانشاه و ... همه از بین رفته است واز این باغات چیز زیادی به جا نمانده است و به جای آن خانه سبز شده است. البته ما موافق شهرسازی هستیم به همین علت قانون شهرسازی را داریم که چگونه شهرسازی را با سامان انجام دهیم.

درحین سخنان چمران حداد عادل خطاب به نمایندگان تصریح کرد: اولین بار است طرحی از شورای عالی استانها در مجلس مطرح می شود، نمایندگان توجه کنند زیرا این بار بعد تازه ای است از قانونگذاری که با غیر از طریق دولت از شورای عالی استانها که بر آمده از آرا مردم و جنس مجلس شورای اسلامی هستند، طرحی را دریافت می کنیم .

چمران ادامه داد: برای حفظ فضای سبز سال 1359 شورای انقلاب این قانون را تصویب کرد که متاسفانه به خوبی اجرا نشده و ضعف های قانونی داشته و به علت نقص قانون آرایی صادر می شود و باغات از بین می رود و نمی توانیم کاری انجام دهیمو.

وی خاطرنشان کرد: خدمت مقام معظم رهبری این مسئله را طرح کردیم و ایشان به دیوان عدالت اداری تذکر دادند و آقای محمد گلپایگانی مسئول دفتر رهبری نامه نوشتند و کلام ایشان را منتقل کردند که دقت کنید مسئله بسیار مهم است منتهی چون این نقص قانونی وجود دارد، مسئله ا بطال آرا شورای شهر وجود دارد و باغات در حال از بین رفتن است.

چمران افزود: نتیجه این شد که ما این قانون را اصلاح کنیم که به صورت جدول به نمایندگان ارائه شد و خواهان اصلاح نکاتی در این جدول هستیم از جمله اینکه آیین نامه کلی برای این قانون بنویسیم و باغ ها به قطعات کوچک زیر 500 متر تقسیم نشود.

رئیس شورای شهر تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز نظرشان این بود که این طرح بالاتر از قانون است و مسئله حیات انسانهاست .

وی گفت: به علت اینکه اکنون تعداد بسیاری از این پرونده ها برای صدور رای آماده است و آنچه را از این باغات اندک باقی مانده در شرف انهدام است به صورت دو فوریت طرح مذکور را ارائه کردیم تا به تصویب آن از انهدام باغات جلوگیری کنیم .

چمراندر پایان تاکید کرد: عدم تصویب این طرح و عدم اصلاح قانون موجود مساوی است با انهدام باقی باغات باقی مانده که بزرگترین ضرر از این ناحیه به محیط زیست وارد می شود.