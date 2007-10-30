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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۵۲

تندیس خروس طلایی در جیرفت کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان جیرفت گفت: تندیس یک خروس طلایی متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد از قاچاقچیان اشیاء عتیقه در جیرفت کشف شد.

دادستان جیرفت در گفتگو با مهر اظهار داشت: بعد از دستگیری یک باند قاچاق اشیاء عتیقه در ماه گذشته که قصد خروج تندیس یک عفاب طلایی از جیرفت را داشتند دیروز تندیس یک خروس طلایی نیز از قاچاقچیان کشف شد.

علی مداحی پور گفت: این تندیس متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد از قاچاقچیان اشیاء عتیقه در جیرفت کشف شد که در ساخت آن بیش از 80 گرم طلای 24 عیار استفاده شده است و یکی از بی نظیر ترین آثار بدست آمده از مناطق باستانی جیرفت است.

تندیس خروس طلایی با تلاش سربازان گمنام امام زمان(ع) از قاچاقچیان کشف شده و در همین زمینه دو نفر دستگیر شده اند.

کد مطلب 577483

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