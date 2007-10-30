اولین مرکز پژوهشی ریاضیات در صنعت تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز هدف از ایجاد این مرکز پژوهشی را ایجاد ارتباط با محیطهای خارج از دانشگاه به منظور انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی مشترک، تشکیل کار گروههای کارشناسی متشکل از اساتید و متخصصین حرف گوناگون، سوق دادن پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سمت کاربردی در عرصه های مختلف جامعه اعلام کرد و گفت: معرفی کاربردهای وسیع ریاضیات، آمار و کامپیوتر در صنعت و بیان نقش آن در رونق اقتصادی و استفاده علمی و کاربردی از آخرین یافته های علمی جامعه دانشگاهی از دیگر اهداف تاسیس مرکز پژوهشی ریاضیات در صنعت در دانشگاه تبریز است.

وی با بیان اینکه این مرکز پژوهشی از مهرماه سال جاری فعالیتهای خود را آغاز کرده است افزود: اشتغال زایی وایجاد فرصت های شغلی، رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه فناوری اطلاعات در سطح استان، سازماندهی و جذب امکانات تحقیقاتی و توسعه ای برای ایجاد پیوند بین منابع و مهارتهای دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و سایر دانشکده ها با مراکز تحقیقاتی و صنعتی استان، ارتقاء سطح بهره وری دستگاههای اجرایی و مراکز دولتی و غیر دولتی در سطح استان و افزایش سطح آگاهی و آشنایی مدیران، کارشناسان و متخصصین مراکز دولتی و صنعتی با علوم روز دنیا از برنامه های توسعه ای این مرکز پژوهشی است.

دکتر کریم ایواز ایجاد بانک اطلاعات جامع استان در محل استانداری، ایجاد کارگروهی کارشناسی، متشکل از اساتید دانشگاه تبریز و کارشناسان استانداری و برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران ارشد و میانی استانداری را از برخی اقدامات انجام شده در راستای اهداف این مرکز ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های صنعتی و اقتصادی و علمی کشور محسوب می شود، ضرورت ارتقاء سطح بهره وری این مراکز و استفاده از توان کارشناسی بالاتر، پرورش نیروهای خلاق و زبده و بکارگیری علوم فناوری روز دنیا در عرصه اقتصاد و صنعت کشور بیش از پیش احساس می شود.