رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی هرمزگان شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: عصر دوشنبه مرزبانان مبارزه با موادمخدر فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان در آب‌های خلیج فارس با یک باند اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر درگیر و در این درگیری سرهنگ مسعود پرکاس رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی استان هرمزگان بر اثر اصابت گلوله قاچاقچیان و سوداگران مرگ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرتیپ دوم بهادر اسماعیلی گفت: قاچاقچیان پس از درگیری اولیه و زخمی شدن تعدادی از اعضای باند از محل متواری شدند.

وی افزود: تلاش مرزبانان برای تعقیب و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.