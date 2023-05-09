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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۵۷

طی درگیری با قاچاقچیان؛

رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی هرمزگان شهید شد

رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی هرمزگان شهید شد

بندرعباس - سرهنگ شهید مسعود پرکاس رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان طی درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر در مرزهای آبی هرمزگان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: عصر دوشنبه مرزبانان مبارزه با موادمخدر فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان در آب‌های خلیج فارس با یک باند اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر درگیر و در این درگیری سرهنگ مسعود پرکاس رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی استان هرمزگان بر اثر اصابت گلوله قاچاقچیان و سوداگران مرگ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرتیپ دوم بهادر اسماعیلی گفت: قاچاقچیان پس از درگیری اولیه و زخمی شدن تعدادی از اعضای باند از محل متواری شدند.

وی افزود: تلاش مرزبانان برای تعقیب و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.

کد مطلب 5775057

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